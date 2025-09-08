Donald Trump menace la Russie de nouvelles sanctions après l'attaque record contre l'Ukraine

À la suite de l’attaque du week-end dernier, qui a pour la première fois frappé le cœur du pouvoir ukrainien, Donald Trump a annoncé qu’il était prêt à renforcer la pression et à durcir les sanctions contre la Russie.

Donald Trump prêt à en découdre ? Ce dimanche 7 septembre, le président américain a déclaré qu’il était prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, après que celle-ci a bombardé l’Ukraine lors d’une attaque sans précédent, qui a, pour la première fois, visé le siège du gouvernement.

Interrogé sur le lancement d’une possible nouvelle vague de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu qu’il était prêt à le faire. «Je ne suis pas content de ce qu’il se passe là-bas. Je ne suis pas content de la situation dans son ensemble», a-t-il poursuivi.

Donald Trump a notamment menacé de sanctionner les pays qui continuent d’acheter des hydrocarbures à la Russie, estimant que ces transactions alimentent son effort de guerre. Le locataire de la Maison Blanche a d’ailleurs déjà imposé d’importantes surtaxes douanières à l’Inde pour cette raison.

Pour rappel, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2025, la Russie a lancé, selon l’armée de l’air ukrainienne, 810 drones et 13 missiles sur l’Ukraine. Il s’agit de l’attaque la plus massive depuis le début de la guerre en février 2022.

Le bilan fait état de six morts, dont trois à Kiev. Par ailleurs, pour la première fois depuis le début du conflit, le bâtiment abritant le siège du gouvernement ukrainien a été endommagé.

De son côté, l’armée russe a assuré n’avoir visé que «des sites du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures de transport».

Volodymyr Zelensky dénonce «un crime délibéré»

Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a déclaré attendre «une réponse forte de la part des États-Unis».

Cette prise de parole fait écho à ses déclarations d’il y a quelques semaines, lorsqu’il affirmait que de «tels meurtres» constituaient «un crime délibéré», révélateur d’une volonté de prolonger la guerre, alors que, selon lui, «la diplomatie réelle aurait pu commencer il y a longtemps».

La Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyydenko, a également réagi en déclarant que «le monde doit répondre à cette destruction non seulement par des mots, mais par des actions». Elle a appelé à un renforcement des sanctions visant le pétrole et le gaz russes.

Dans la même lignée que le président ukrainien et la cheffe du gouvernement, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé que les États-Unis étaient «prêts à accroître la pression» sur Moscou. Il a également exhorté les pays européens à faire de même.