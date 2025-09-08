Toute l’actu en direct 24h/24
Grèce : deux enfants emportés par le souffle d'un avion en plein décollage (vidéo)

Les deux enfants ne semblent pas avoir été blessés après ce bain forcé. [Capture d'écran X / Urban Pictures]
Alors qu'ils se trouvaient sur la plage du bout de la piste de l'aéroport de Skiathos, en Grèce, un lieu prisé des fans d'aviation, deux enfants ont été projetés vers la mer par le souffle des réacteurs d'un avion qui décollait.

Une belle frayeur. Le 3 septembre dernier, une famille qui séjournait sur l'île de Skiathos, située dans l'est de la Grèce, s'est positionnée sur la plage située au bout de la piste de l'aéroport Alexandro Papadiamantis.

L'endroit est en effet célèbre pour la vue incomparable qu'il offre sur les avions. Et les décollages donnent des sensations fortes : les réacteurs, poussés à pleine puissance, génèrent en effet d'importants courants d'air.

Des atterrissages encore plus spectaculaires

À tel point que deux enfants ont été emportés par l'effet de souffle jusqu'au rivage, situé quelques mètres derrière eux.

Plus de peur que de mal, puisque hormis un bain tout habillé, les membres de cette famille ne semblent pas avoir été blessés. Si ces images sont impressionnantes, celles offertes par les atterrissages le sont encore plus.

Les appareils passent en effet à seulement quelques mètres du sol, de quoi marquer les esprits des nombreux curieux présents sur place.

La plage de l'aéroport de Skiathos, connue des locaux et des fans d'aviation, n'est pas la seule à offrir un tel point de vue. La plus connue, Maho Beach, est située à Saint-Martin, dans les Caraïbes, au bout de la piste de l'aéroport Princesse Juliana.

Certains des plus gros avions, comme les Boeing 747-400, frôlent la tête des baigneurs dans un décor de carte postale.

