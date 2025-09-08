Grèce : deux enfants emportés par le souffle d'un avion en plein décollage (vidéo)

Alors qu'ils se trouvaient sur la plage du bout de la piste de l'aéroport de Skiathos, en Grèce, un lieu prisé des fans d'aviation, deux enfants ont été projetés vers la mer par le souffle des réacteurs d'un avion qui décollait.

Une belle frayeur. Le 3 septembre dernier, une famille qui séjournait sur l'île de Skiathos, située dans l'est de la Grèce, s'est positionnée sur la plage située au bout de la piste de l'aéroport Alexandro Papadiamantis.

L'endroit est en effet célèbre pour la vue incomparable qu'il offre sur les avions. Et les décollages donnent des sensations fortes : les réacteurs, poussés à pleine puissance, génèrent en effet d'importants courants d'air.

Des atterrissages encore plus spectaculaires

À tel point que deux enfants ont été emportés par l'effet de souffle jusqu'au rivage, situé quelques mètres derrière eux.

Family blasted into the sea by jet engine at Skiathos Airport. Footage caught on camera today (September 3) shows a family with two young children being launched into the sea by the powerful jet engines of a departing plane. #jetblast#Skiathos#Greecepic.twitter.com/GUwuWU4eZJ — Urban Pictures (@Urban_Pictures) September 3, 2025

Plus de peur que de mal, puisque hormis un bain tout habillé, les membres de cette famille ne semblent pas avoir été blessés. Si ces images sont impressionnantes, celles offertes par les atterrissages le sont encore plus.

This Airbus A321neo executed an incredibly low landing, skimming just 1.5 meters (5 feet) above awe-struck tourists gathered at Skiathos Airport.



📹GreatFlyer (YT) pic.twitter.com/DZHGKWJD5A — Aviation (@webflite) May 8, 2024

Les appareils passent en effet à seulement quelques mètres du sol, de quoi marquer les esprits des nombreux curieux présents sur place.

La plage de l'aéroport de Skiathos, connue des locaux et des fans d'aviation, n'est pas la seule à offrir un tel point de vue. La plus connue, Maho Beach, est située à Saint-Martin, dans les Caraïbes, au bout de la piste de l'aéroport Princesse Juliana.

Certains des plus gros avions, comme les Boeing 747-400, frôlent la tête des baigneurs dans un décor de carte postale.