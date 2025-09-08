Le mystérieux pilote de Formule 1 qui défiait la police sur les autoroutes de République tchèque a été arrêté 

Après près de six ans à filer à toute allure sur les routes de République tchèque, le «pilote de F1 fantôme» a finalement été arrêté par la police ce dimanche 7 septembre.

C’est la fin de la course. Un mystérieux conducteur de voiture de course, surnommé le «pilote de F1 fantôme» pour avoir échappé aux autorités pendant six ans, a finalement été arrêté en République tchèque.

Depuis 2019, une voiture rouge de type monoplace avait été aperçue à plusieurs reprises filant à toute allure sur les autoroutes du pays. Casqué et vêtu d’une combinaison de course, le conducteur était jusqu’alors insaisissable, son identité restant inconnue en raison de son équipement.

Finalement, le week-end dernier, la police a reçu un signalement : une voiture de course avait été aperçue dans une station-service près de Dobříš.

Le dimanche 7 septembre au matin, les forces de l’ordre se sont rendues au domicile du suspect, dans le village de Buk, à 60 km au sud-ouest de Prague. L’opération, mobilisant plusieurs voitures de patrouille et un hélicoptère, a conduit à l’arrestation d’un homme de 51 ans. Celui-ci a été placé en garde à vue.

«Grâce aux informations fournies par des automobilistes, nous avons arrêté ce matin un pilote de Formule 1 dans le village de Buk, qui roulait à vive allure sur l’autoroute D4», a indiqué la police tchèque sur X.

Le suspect a été conduit au commissariat de district. Il a refusé de répondre aux questions lors de son audition. La police a annoncé l’ouverture d’une procédure administrative : le conducteur risque une lourde amende, s’élevant à plusieurs milliers de couronnes, ainsi qu’une interdiction de conduire.

Une «simple «infraction au Code de la route»

Le fils du conducteur, Lukas, a dénoncé une intervention policière qu’il juge disproportionnée pour ce qu’il considère comme une «simple infraction au Code de la route».

«Ils sont entrés sur notre propriété privée et ont violé nos droits. À mon avis, c’était totalement inutile et illégal», a-t-il déclaré dimanche aux médias locaux. Lukas a également nié tout lien avec la voiture aperçue en excès de vitesse.

Pour rappel, les voitures de Formule 1 ne sont pas autorisées à circuler sur la voie publique, car elles ne disposent pas de plaques d’immatriculation, de feux, de clignotants ni d’autres équipements de sécurité. Le conducteur s’expose donc à une amende et à une suspension de permis.

Le mystérieux bolide avait, pour la première fois, attiré l’attention dès 2019, lorsque des images de la voiture avaient circulé en ligne. La police avait alors interrogé un conducteur présumé, mais l’enquête avait échoué, son visage étant dissimulé par un casque.

Le père et le fils sont par ailleurs connus pour gérer une chaîne YouTube, TrackZone, sur laquelle ils publient régulièrement des vidéos de la voiture.