Le père fugitif, qui avait disparu en pleine nature il y a trois ans avec ses enfants, a été tué par la police après une confrontation armée

Tom Phillips, un père de famille néo-zélandais qui s'était enfui avec ses trois enfants en décembre 2021 après avoir perdu leur garde, a été tué lors d'une confrontation avec la police ce lundi. Jayda, Maverick et Ember Phillips, âgés de 9, 10 et 12 ans, ont été retrouvés sains et saufs.

La fin d'une chasse à l'homme qui a marqué les esprits. Ce lundi, la police néo-zélandaise a annoncé avoir abattu Tom Phillips, l'un des fugitifs les plus recherchés du pays depuis qu'il avait pris la fuite avec ses trois jeunes enfants, Jayda, Maverick et Ember, en décembre 2021, après avoir perdu leur garde.

Tôt dans la matinée, les forces de l'ordre ont été appelées pour un vol dans un magasin de Waikato, une région sauvage et reculée située dans le nord de la Nouvelle-Zélande, qui aurait été commis par deux personnes à bord d'un quad.

Les trois enfants retrouvés sains et saufs

Un mode opératoire qui ressemblait à celui du père de famille, qui n'hésitait pas à utiliser ses enfants pour cambrioler des commerces avant de retourner vivre en pleine nature. Immédiatement, les enquêteurs se sont lancés à leur poursuite, mobilisant un important dispositif de recherche.

Après une course-poursuite, le véhicule a été intercepté à l'aide d'une herse déposée sur le sol par les policiers. Une fusillade a alors éclaté entre le fugitif et les forces de l'ordre et, après un échange nourri de coups de feu durant lequel un agent a été touché à la tête, le père de famille a été abattu.

Retrouvé indemne, l'un des enfants de Tom Phillips, qui l'accompagnait sur le quad, a été pris en charge par les secours. Sur ses indications, les autres membres de la fratrie ont été retrouvés quelques heures plus tard, seuls, dans un camping isolé au cœur de la brousse, près de la ville rurale de Marokopa.

La mère de famille «profondément soulagée»

«Ils sont maintenant avec des policiers et sont en train d'être évacués de cet endroit», a déclaré la commissaire adjointe par intérim Jill Rogers, ce lundi. «Je peux confirmer que les enfants vont bien et ne sont pas blessés, et ils seront emmenés ce soir dans un endroit pour des examens médicaux», a-t-elle précisé.

La mère des enfants, aujourd'hui âgés de 9, 10 et 12 ans, a déclaré au média néo-zélandais RNZ qu'elle était «profondément soulagée que cette épreuve soit terminée». «Ils me manquent cruellement chaque jour depuis près de quatre ans, et je suis impatiente de les accueillir à la maison avec amour et attention», a-t-elle ajouté.

Les recherches, qui étaient au point mort depuis plusieurs mois malgré une forte récompense équivalent à 42.000 euros promise à toute personne qui permettrait de retrouver Tom Phillips et ses enfants, se sont brusquement accélérées il y a un peu plus d'une semaine.

Le visage du fugitif avait en effet été capté par des caméras de surveillance lors du cambriolage d'un commerce le 31 août dernier à Piopio, dans la région de Waikato. Plus d'une cinquantaine d'agents et plusieurs hélicoptères avaient alors été déployés.