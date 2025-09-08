«Lune de sang» : les images impressionnantes de l'éclipse qui s'est produite dimanche soir

Une «Lune de sang» a pu être observée dans la nuit de dimanche à lundi. Ce phénomène, qui colore l'astre en rouge, a été immortalisé à travers le monde.

La nuit s'est parée de nuances rouges, dimanche, lors d'une éclipse lunaire totale. Une «Lune de sang» a pu être observée dans le ciel, surtout en Asie mais aussi à la marge en Europe et en Afrique. Les amateurs d'astronomie n'ont pas manqué d'immortaliser l'instant.

Il se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés dans cet ordre, et que la Lune est dans sa phase pleine. Le satellite devient rouge car il glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires et lui fait perdre peu à peu son éclat blanc.

Total Lunar eclipse feels like straight out of Vampire movie. pic.twitter.com/rFUMeqvri4 — Jedi, you look lonely. (@HassanRonaNhi) September 7, 2025

The Total Lunar Eclipse 2025 pic.twitter.com/r5leh17maC — Anas (@_anassaeed) September 7, 2025

Ryan Milligan, astrophysicien à l'Université de Belfast (Irlande du Nord), explique auprès de l'AFP que les seuls rayons du soleil qui l'atteignent alors sont «réfléchis et dispersés à travers l'atmosphère terrestre».

Les longueurs d'onde bleues de la lumière sont plus aisément dispersées car elles sont plus courtes que celles du rouge, qui devient donc la couleur dominante.

Cette éclipse lunaire totale, la deuxième de l'année après celle observée en mars, est le prélude à la grande éclipse solaire attendue l'année prochaine le 12 août 2026.

Cette éclipse totale du Soleil, la première en Europe depuis 2006, sera entièrement visible en Espagne et en Islande, et partiellement dans d'autres pays.