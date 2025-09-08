Mort de Giorgio Armani : comment les obsèques du célèbre styliste italien vont-elles se dérouler ce lundi ?

Les funérailles du célèbre créateur italien Giorgio Armani, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, se dérouleront ce lundi 8 septembre dans la commune italienne de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan.

Un dernier adieu. Le couturier Giorgio Armani, décédé jeudi dernier à l'âge de 91 ans, sera inhumé dans l'intimité ce lundi 8 septembre en l'église de San Martino, située dans le village médiéval de Rivalta (Italie), a annoncé l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli dimanche. Le styliste se rendait souvent dans cette petite commune où repose déjà sa mère.

Dans un communiqué diffusé sur Facebook, les responsables locaux ont précisé que les alentours seront bouclés «pour des raisons de sécurité et afin de garantir la confidentialité des funérailles, prévues à 15H30 (13H30 GMT)». En outre, les magasins du groupe seront fermés lundi à partir de 15 h jusqu'à la fin de la journée, en signe de deuil.

Giuseppe Sala, maire de Milan, où la famille de Giorgio Armani s'était installée après la Seconde Guerre mondiale, a décrété une journée de deuil lundi.

Des milliers d'hommages depuis jeudi

«Milan regorge de symboles Armani, impossible de l'oublier. Son plus grand héritage à la ville, je pense, est sa profonde conviction que le travail est un moyen d'épanouissement personnel», a-t-elle déclaré.

Dimanche, des milliers de personnes continuaient de défiler silencieusement devant son cercueil en bois orné de roses blanches dans la chapelle ardente ouverte jusqu'à 18h à l'Armani Teatro de Milan, près du siège du groupe.

Parmi les visiteurs figuraient des personnalités comme la créatrice Donatella Versace, le réalisateur oscarisé Gabriele Salvatores, l'actrice Maria Grazia Cucinotta, l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiisou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta.

Conformément aux souhaits de Giorgio Armani, une entrée distincte était réservée au personnel du groupe. «Je suis une de ses employées, donc je suis sincèrement attachée à lui. Il s'assurait que nous ne manquions de rien... il était exceptionnel, si hospitalier... nous le voyions toujours dans les bureaux, ce qui signifie beaucoup quand on pense à qui il était», a déclaré Alessandra Caccavo, en essuyant ses larmes, à Reuters.