Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Tout près de battre un record du monde» : un cycliste français arrêté et placé en détention provisoire en Russie

Le natif de Clichy (Hauts-de-Seine) a été arrêté par des policiers russes à Vladivostok. [©apidura/X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un cycliste français, qui devait relier Lisbonne à Vladivostok dans le cadre d'un record du monde d'endurance, a été arrêté puis placé en détention provisoire en Russie, ont annoncé les sources diplomatiques françaises ce lundi. 

L'homme était en train de réaliser un exploit sportif. Le cycliste français Sofiane Sehili, spécialiste des épreuves d'ultra-cyclisme, discipline où les coureurs effectuent des distances colossales en endurance, a été arrêté en Russie, a appris l'AFP de sources diplomatiques françaises. 

En effet, alors qu'il s'était fixé comme objectif de rallier Vladivostok, ville de l'Extrême-Orient russe depuis Lisbonne, et inscrire son nom dans le marbre puisqu'il aurait s'agit d'un record du monde, il a été appréhendé par la police russe à l'arrivée. 

«Nous avons été informés de l'arrestation et du placement en détention provisoire de l'un de nos ressortissants en Russie, dans la région de l'Extrême-Orient russe», ont indiqué ces sources à l'AFP, ne souhaitant ni préciser la date, ni les circonstances de son arrestation. 

Âgé de 44 ans, le cycliste d'endurance né à Clichy (Hauts-de-Seine) serait «accusé de franchissement illégal de la frontière», selon ces mêmes sources. 

Sur le même sujet Royaume-Uni : plus de 890 arrestations à Londres suite à un rassemblement de soutien à Palestine Action Lire

«Notre consulat général à Moscou a pris attache avec les autorités russes et sollicité l'exercice de la protection consulaire», ont indiqué les sources diplomatiques à l'AFP. 

CyclisteRecord du mondearrestation

À suivre aussi

Tour d'Espagne 2025 : un chien fait irruption sur la route et manque de faire tomber les coureurs (vidéo)
Cyclisme : voici la récompense insolite offerte aux vainqueurs d'étapes durant l’Arctic Race of Norway
«Il faut respecter qui il est» : Kurt Bogaerts explique à CNEWS sa méthode pour accompagner le cycliste britannique Thomas Pidcock

Ailleurs sur le web

Dernières actualités