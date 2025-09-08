«Tout près de battre un record du monde» : un cycliste français arrêté et placé en détention provisoire en Russie

Un cycliste français, qui devait relier Lisbonne à Vladivostok dans le cadre d'un record du monde d'endurance, a été arrêté puis placé en détention provisoire en Russie, ont annoncé les sources diplomatiques françaises ce lundi.

L'homme était en train de réaliser un exploit sportif. Le cycliste français Sofiane Sehili, spécialiste des épreuves d'ultra-cyclisme, discipline où les coureurs effectuent des distances colossales en endurance, a été arrêté en Russie, a appris l'AFP de sources diplomatiques françaises.

En effet, alors qu'il s'était fixé comme objectif de rallier Vladivostok, ville de l'Extrême-Orient russe depuis Lisbonne, et inscrire son nom dans le marbre puisqu'il aurait s'agit d'un record du monde, il a été appréhendé par la police russe à l'arrivée.

«Nous avons été informés de l'arrestation et du placement en détention provisoire de l'un de nos ressortissants en Russie, dans la région de l'Extrême-Orient russe», ont indiqué ces sources à l'AFP, ne souhaitant ni préciser la date, ni les circonstances de son arrestation.

Sofiane Sehili just rode 1200km to win the Atlas Mountain Race in 3 days, 21 hours and 50 minutes. Simply incredible. #amr2020pic.twitter.com/dVjRDBg2bK — APIDURA (@apidura) February 19, 2020

Âgé de 44 ans, le cycliste d'endurance né à Clichy (Hauts-de-Seine) serait «accusé de franchissement illégal de la frontière», selon ces mêmes sources.

«Notre consulat général à Moscou a pris attache avec les autorités russes et sollicité l'exercice de la protection consulaire», ont indiqué les sources diplomatiques à l'AFP.