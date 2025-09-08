Triple meurtre avec des amanites phalloïdes : une Australienne de 50 ans condamnée à la prison à vie

Reconnue coupable de triple meurtre et de tentative de meurtre début juillet par le tribunal de Morwell, dans l’Etat de Victoria, l’Australienne Erin Patterson a été condamnée ce lundi à la prison à vie.

Alors qu'Erin Patterson avait été reconnue coupable le 7 juillet dernier du meurtre des parents et de la tante de son mari, ainsi que de tentative de meurtre sur l'oncle de son époux, ce lundi, cette Australienne de 50 ans a été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 33 ans.

«Votre absence totale de remords ne fait que remuer le couteau dans la plaie des victimes», a déclaré le juge Christopher Beale, de la Cour suprême de l'Etat de Victoria à Melbourne, avant d'ajouter : «La gravité de vos actes justifie l'imposition des peines maximales pour vos crimes».

Un repas de famille empoisonné

Les faits se sont déroulés lors d'un repas de famille en juillet 2023 dans une petite ville rurale du sud-est de l'Australie. Passionnée de cuisine, mais aussi d'affaires criminelles, elle avait servi un bœuf Wellington, avec des amanites phalloïdes, un champignon d'allure ordinaire, mais considéré comme étant l'un des plus dangereux du monde.

Sur les quatre invités présents, trois ont été tués (les parents et la tante de son mari) et un seul avait survécu (l'oncle de son époux). Également convié à ce repas, le mari d'Erin Patterson, dont elle est séparée depuis 2015 sans avoir divorcé, avait décliné l'invitation. «J'espère que tu vas changer d'avis», lui avait alors répondu Erin Patterson par SMS.

Déjà soupçonnée d'avoir tenté de tuer son mari à trois reprises

Dans cette affaire, qui a suscité effroi et fascination dans le monde entier, plusieurs faits suspects ont été révélés. Selon le parquet, Erin Patterson avait annoncé aux convives souffrir d'un cancer et demandé des conseils sur la façon dont elle devait l'annoncer à ses enfants. Jusqu'ici rien d'anormal. Problème : aucun dossier médical n'a fait état d'un tel diagnostic. Le ministère public en a alors conclu qu'il s'agissait d'un mensonge pour attirer ses convives.

Deuxième caractéristique troublante : si Erin Patterson a été décrite comme une mère attentive, cette Australienne de 50 ans faisait également partie d'un groupe Facebook où elle discutait des meurtres nationaux les plus célèbres. Son amie Christine Hunter a dit au procès qu'elle avait une réputation de «détective hors pair». Mais lors de ce procès, la justice a également fait une incroyable révélation : Erin Patterson avait été soupçonnée par la police d'avoir tenté de tuer son époux à trois reprises entre 2021 et 2022. Il s'agissait déjà de plats empoisonnés.

Don et Gail Patterson, les parents de son mari, et Heather Wilkinson, la tante de son époux, ont tous succombé en une semaine. Seul Ian, l'oncle pasteur, a survécu, après tout de même plusieurs semaines d'hospitalisation.

À la barre, Erin Patterson a nié avoir voulu tuer quelqu'un et a maintenu que cet empoisonnement restait accidentel. Elle aura 28 jours pour interjeter appel après l'énoncé du verdict.