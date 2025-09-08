«Veuillez respecter les lois de notre pays» : Donald Trump avertit les entreprises étrangères après un coup de filet anti-immigration

Après un raid de la police de l'immigration et l'arrestation de plus de 300 travailleurs sud-coréens dans une usine de fabrication de batteries pour automobiles des groupes sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution dans l'État de Géorgie, Donald Trump a exigé un meilleur respect des lois américaines sur l'immigration aux entreprises étrangères.

Le 47e président des États-Unis serre à nouveau la vis. Donald Trump a enjoint dimanche aux entreprises étrangères de respecter les lois américaines sur l'immigration.

«Veuillez respecter les lois de notre pays en matière d'immigration», a déclaré le président américain sur les réseaux sociaux, avant d'ajouter : «Vos investissements sont les bienvenus, et nous vous encourageons à faire venir LÉGALEMENT vos employés les plus compétents», mais «en contrepartie, nous vous demandons d'embaucher et de former des travailleurs américains».

Un raid et des centaines de travailleurs étrangers arrêtés

Ce rappel survient après l'opération la plus importante menée sur un seul site dans le cadre de la campagne d'expulsion d'immigrés initiée par Donald Trump. La police de l'immigration a mené jeudi un raid dans une usine de fabrication de batteries pour automobiles des groupes sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution à Ellabell, dans l'État de Géorgie.

Au total, 300 travailleurs sud-coréens ont été arrêtés, en raison d'un soupçon de travail illégal aux États-Unis. Des images du raid, diffusées par les autorités américaines, montrent des employés arrêtés, menottés et avec des chaînes aux chevilles, en train d'embarquer dans un bus.

Un cadre supérieur de LG Energy Solution s'est alors envolé dimanche pour la Géorgie et a tenu à réagir à ces arrestations. «La priorité immédiate est la libération rapide de nos employés LG Energy Solution et de ceux de nos entreprises partenaires», a déclaré Kim Ki-soo aux journalistes avant de monter à bord de l'avion.

Les centaines de Sud-Coréens arrêtés vont bientôt être libérés et rapatriés dans leur pays, a annoncé dimanche Séoul. Hyundai a précisé qu'aucun de ses salariés n'a été interpellé.

Quatrième économie d'Asie, la Corée du Sud est un important constructeur automobile et producteur de matériel électronique avec de nombreuses usines aux États-Unis.

En juillet, Séoul avait promis d'investir 350 milliards de dollars aux États-Unis, à la suite des menaces sur les droits de douane de Donald Trump.