Blocage des réseaux sociaux, manifestants tués par la police, démission du Premier ministre... Ce que l'on sait du mouvement de contestation qui secoue le Népal

Après la mort d'au moins 19 manifestants dans des rassemblements contre le blocage des réseaux sociaux, décidé par le gouvernement jeudi 5 septembre, le Premier ministre du Népal a démissionné ce mardi pour tenter d'apaiser la colère de la rue. Voici ce que l'on sait.

La tension monte dans les rues de Katmandou. La capitale du Népal, petit pays situé dans les contreforts de l'Himalaya, est en effet secoué depuis lundi par d'importantes manifestations, durant lesquelles au moins 19 personnes ont perdu la vie.

Des milliers de jeunes népalais ont en effet défilé afin d'exiger la levée du blocage des réseaux sociaux imposé par le gouvernement, comme Facebook, X, Linkedin ou encore Youtube.

Les rues de Katmandou investies par les manifestants

Les plates-formes visées devaient s'enregistrer légalement auprès des autorités du pays avant le 4 septembre dernier, en nommant un représentant local chargé de gérer les éventuels litiges causés par leur utilisation. Mais aucun géant du numérique ne s'y était astreint.

Face aux milliers de manifestants, les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif sécuritaire. © Prabin Ranabhat / AFP

De nombreux népalais ont alors envahi les rues de la plus grande ville du pays afin de dénoncer ce qu'ils qualifient de censure. «Nous sommes là pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux, mais ce n'est notre seule motivation», a déclaré à l'AFP un étudiant lundi. «Nous dénonçons aussi la corruption institutionnalisée au Népal», a-t-il ajouté.

Des tirs à balles réelles sur la foule

Mais la situation s'est considérablement tendue lundi soir. Les forces de l'ordre ont fait l'usage de gaz lacrymogènes, canons à eau, matraques, balles en caoutchouc et ont tiré à balles réelles sur la foule, selon des journalistes de l'AFP et des témoins.

Les forces de l'ordre ont fait l'usage de balles en caoutchouc pour repousser les manifestants. © Navesh Chitrakar / REUTERS

«Les gens jetaient des pierres quand, soudain, j'ai été touché par une balle», a raconté Ronish Regmi, un étudiant de 20 ans à l'AFP. «Quand j'ai repris mes esprits, j'étais dans une ambulance».

«Le gouvernement n'a pas hésité à recourir à la force», a pour sa part rapporté Iman Magar, 20 ans. «Ce n'était pas une balle en caoutchouc, mais une balle en métal et elle a emporté une partie de ma main», a-t-il ajouté en exhibant sa blessure.

Le Premier ministre démissionne pour tenter d'apaiser la rue

Des scènes d'une rare violence, qui ont fait au moins 19 morts et plus de 400 blessés, choquant les Nations-unies, qui ont demandé l'ouverture «rapide» d'une enquête «transparente». Face à la pression de l'opinion publique, le chef du gouvernement, Sharma Oli, a annoncé sa démission ce mardi, imité par trois ministres, dont celui de l'Intérieur.

«J'ai démissionné ce jour de mes fonctions de Premier ministre [...] afin que des mesures puissent être prises en vue d'une solution politique et d'une résolution de problèmes», a-t-il déclaré dans une lettre au président transmise à la presse.

🇳🇵 – NÉPAL / SITUATION EN COURS



‼️ Le Parlement népalais est actuellement en feu, dans le contexte des manifestations massives en cours. https://t.co/vpykiNSVA1pic.twitter.com/1InDpr8j3I — NEXUS (@nexus_osint) September 9, 2025

Mais la colère de la population n'est pas retombée. Malgré le couvre-feu instauré dans le centre de la capitale Katmandou ce mardi matin, des manifestants se sont regroupés mardi en plusieurs endroits pour dénoncer la répression policière.

Le siège du parti socialiste népalais a été incendiés par des manifestants. © Navesh Chitrakar / REUTERS

Plusieurs bâtiments publics, dont le siège du parti socialiste, ont été incendiés et le Parlement a été envahi par des centaines de personnes.

Face à la situation explosive, l'aéroport international tribhuvan, porte d'entrée principale du pays, a été complètement fermé.