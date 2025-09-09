«Ce n’était pas vraiment un mardi normal» : tout juste nommée, la nouvelle ministre suédoise de la Santé s'évanouit (vidéo)

Une vidéo de la nouvelle ministre suédoise de la Santé, Elisabet Lann, s'évanouissant sur scène ce mardi 9 septembre lors de sa nomination officielle, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une entrée fracassante au gouvernement. La nouvelle ministre suédoise de la Santé, Elisabet Lann, a brusquement perdu connaissance lors d'une conférence de presse le jour de sa prise de fonction ce mardi 9 septembre.

Figure majeure du parti chrétien-démocrate, elle a été introduite par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année parlementaire 2025-2026.

Alors qu'elle écoutait un autre intervenant, la femme de 48 ans a été filmée s'affaissant lentement vers l'avant, jusqu'à violemment heurter sa tête contre le pupitre.

Swedish Health Minister Elisabet Lann has collapsed during a press conference. Her condition is unclear. pic.twitter.com/903P2Uqfz5 — Open Source Intel (@Osint613) September 9, 2025

La conférence de presse annulée

La cheffe du parti, Ebba Busch, ainsi que d'autres responsables sont immédiatement intervenus pour aider la ministre, qui a reçu les premiers soins du personnel de sécurité avant d'être escortée hors de la salle.

«Ce n’était pas exactement un mardi normal, et c’est ce qui peut arriver quand on a une chute de glycémie», a-t-elle expliqué après son retour peu de temps après. La conférence de presse a ensuite été annulée.

Una ministra che sviene in diretta durante una conferenza stampa fa impressione , soprattutto se è la ministra della Salute del governo svedese. Elisabet Lann ha avuto un calo di zuccheri, poi si è ripresa. pic.twitter.com/sPpSjAzXbd — ROBERTO ZICHITTELLA (@ROBZIK) September 9, 2025

On ignore si elle a reçu des soins médicaux suite à cet incident, mais elle ne semblait pas avoir été grièvement blessée, malgré sa chute impressionnante.

Cette semaine est particulièrement importante pour la nouvelle ministre suédoise de la Santé, nommée mardi après la démission de sa prédécesseure, Acko Ankarberg Johansson, la vieille.