«Chaque nuit, on nous traînait devant des soldats» : en Corée du Sud, des femmes forcées de se prostituer poursuivent l'armée américaine

Plus d'une centaine de femmes sud-coréennes, forcées de se prostituer pour des militaires américains entre les années 1950 et 1980, ont lancé une action en justice inédite contre les Etats-Unis, qu'elles accusent de violences sexuelles, ont annoncé mardi leurs avocats.

Une affaire saisissante. Des dizaines de milliers de Sud-Coréennes ont travaillé dans des bordels autorisés par l'Etat, notamment pour des militaires américains, entre 1950 et 1980, selon des historiens. Plus d’une centaine d’entre elles ont choisi de porter plainte contre les États-Unis pour réclamer réparation. Leurs clients étaient les troupes américaines qui devaient protéger la Corée du Sud de son voisin du Nord.

En 2022, la plus haute juridiction sud-coréenne avait jugé que le gouvernement avait illégalement «créé, géré et exploité» ces bordels pour l'armée américaine. Elle avait ordonné le versement d'une indemnisation à environ 120 plaignantes. La semaine dernière, 117 victimes ont intenté un nouveau procès, accusant formellement pour la première fois l'armée américaine.

Elles réclament 10 millions de wons (environ 6.116 euros) de dommages et intérêts par victime et demandent spécifiquement des comptes, ainsi que des excuses aux États-Unis.

«Chaque nuit, on nous traînait devant des soldats américains»

«Je ne peux toujours pas oublier les coups que m'ont infligés les soldats américains : ils me giflaient parce que je baissais la tête en servant les boissons, ou sans aucune raison», a expliqué l'une des plaignantes, âgée d'une soixantaine d'années, dans un communiqué. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle a été piégée : elle pensait devenir barmaid mais a été contrainte de se prostituer, empêchée de partir à cause d'une prétendue «dette».

«Chaque nuit, on nous traînait devant des soldats américains et ils nous agressaient sexuellement. Chaque semaine, on nous forçait à subir des tests de dépistage des maladies vénériennes. S'ils détectaient la moindre anomalie, on nous enfermait et on nous injectait une forte dose de pénicilline avec une grosse aiguille», a-t-elle déclaré. «Les doses étaient si fortes que mes jambes se dérobaient et je ne pouvais plus marcher», a-t-elle ajouté.

Besoin de réponseS

Dans une déclaration commune, des militants des droits des femmes soutenant les victimes ont affirmé que l'armée américaine «avait ignoré la Constitution sud-coréenne», privé ces femmes de leurs libertés et «détruit leurs vies». «Ce procès vise à tenir pour responsables à la fois le gouvernement sud-coréen et les autorités militaires américaines», a expliqué Ha Ju-hee, avocate.

La procédure désigne sur le papier le gouvernement sud-coréen comme accusé, car c'est à Séoul d'indemniser les victimes des soldats américains en service, selon la loi. Séoul doit ensuite demander le remboursement à Washington, ont précisé les avocats.

Une autre victime, elle aussi âgée d'une soixantaine d'années, a déclaré avoir été «presque étranglée à mort par un soldat américain». «Notre gouvernement nous a tout simplement livrées aux bases américaines, nous avons été vendues pour quelques dollars», a-t-elle raconté dans une déclaration manuscrite.

«Aujourd'hui, nous vous supplions de nous donner une réponse. Pourquoi avons-nous dû subir de telles souffrances ? Je veux des explications avant de mourir. Je veux aussi des excuses. C'est pourquoi nous intentons ce procès», a-t-elle développé.

25% du PIB sud-coréen

Contrairement aux «femmes de réconfort» agressées sexuellement par des soldats japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Sud-coréennes livrées aux Américains sont restées dans l'ombre, en partie du fait des liens forts entre Washington et Séoul en matière de sécurité.

L'économie liée aux bordels militaires et aux bases américaines, dont les restaurants, salons de coiffure et bars, représentait 25% du PIB sud-coréen dans les années 1960 et 1970, selon les historiens.

Les Etats-Unis conservent aujourd'hui 28.500 soldats dans le pays pour le protéger de la Corée du Nord, qui dispose de l'arme nucléaire.

Les forces armées américaines ont déclaré être «au fait des informations concernant cette affaire», ajoutant ne faire «aucun commentaire tant que la procédure judiciaire sera en cours».