«On a d'abord pensé à une écharde» : un petit garçon de 4 ans mordu à l'école par un serpent, le personnel tarde à appeler les secours

Un petit garçon de 4 ans a été mordu par un serpent venimeux, alors qu'il se trouvait dans une garderie de Caroline du Nord (États-Unis), le 4 septembre dernier. Sa tante dénonce le manque de réactivité du personnel de l’établissement. Ce dernier pensait que l'enfant avait simplement une écharde.

Un drame a été évité. Le 4 septembre dernier, un petit garçon de 4 ans a été mordu par un serpent venimeux, alors qu’il jouait dans la cour de récréation d’une école de Caroline du Sud (États-Unis). Seulement, le personnel encadrant n'a pas appelé les secours, jugeant au premier abord, que l'enfant avait juste une écharde.

«La directrice nous a dit qu’il avait été mordu par un serpent. Ma première pensée a été de me demander pourquoi ils n’avaient pas appelé les secours ?», a confié la tante du petit garçon, au média WRAL News.

Selon le centre d’accompagnement et d’Éveil pour Enfants, New Beginnings, les enfants jouaient dans le paillis en caoutchouc de la cour de récréation lorsque le petit garçon a ramassé un serpent «par curiosité».

«Le serpent l’a mordu, mais l’enfant a continué de jouer, a expliqué la directrice de l’établissement, Tiffany Robinson dans son message. Le personnel a remarqué qu’il secouait la main et a vérifié, pensant qu’il s’agissait d’une écharde provenant du paillis».

État stable

Un examen de la main du petit garçon a finalement démontré qu'il s'agissait d'une morsure de serpent. La tante et tutrice de l’enfant est ensuite venue le récupérer et l’a conduit à l’hôpital, où son neveu a pu recevoir un traitement anti-venin. Son état s’est finalement stabilisé.

La cour de récréation a ensuite été sécurisée et le serpent retiré. «Nous tenons à dire aux familles et à notre communauté que cette situation a été gérée rapidement, de manière responsable, et en prenant en compte le bien-être de l’enfant», a écrit la directrice.