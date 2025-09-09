Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre en Ukraine : au moins 20 morts dans une frappe russe sur un village de l'est

Plusieurs personnes ont perdu la vie en Ukraine, ce mardi. [© REUTERS]
Une nouvelle frappe russe a tué au moins 11 civils ce mardi dans un village de la région de Donetsk. Suivez notre direct.
Au moins 20 civils ont été tués mardi dans une frappe russe sur un village de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 

"Une frappe sauvage russe avec une bombe aérienne sur le village de Iarova dans la région de Donetsk" a tué "plus de 20" civils, a dénoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux. 

La frappe a touché le village au moment où des habitants étaient en train de recevoir leur retraite, a ajouté le chef de l'Etat en appelant la communauté internationale à "des actions fortes" contre la Russie.

