Nouvelle-Zélande : le procès d'une mère de famille, accusée d'avoir tué ses deux enfants et caché leurs corps dans des valises, s'est ouvert

Depuis ce lundi, Hakyung Lee, une Néo-Zélandaise âgée de 44 ans, comparaît devant un tribunal d'Auckland. Elle est accusée d'avoir assassiné ses deux enfants avant d'entreposer leurs restes dans des valises.

Un fait-divers qui a marqué l'opinion publique. Le procès de Hakyung Lee, une mère de famille âgée de 44 ans accusée du meurtre de ses deux enfants, s'est ouvert ce lundi à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a rapporté la BBC.

'Suitcase murder' trial begins in New Zealand https://t.co/TcEqykgIaL — BBC News (World) (@BBCWorld) September 8, 2025

Pendant l'audience, le jury populaire devra déterminer si l'accusée était, au moment des meurtres, «folle ou non», a expliqué le juge Geoffrey Venning, à la tête du tribunal.

Les corps cachés dans des valises puis abandonnés

À l'époque des faits, qui remontent vraisemblablement à 2017, les deux enfants de Hakyung Lee, alors âgés de 6 et 8 ans, ont brusquement disparu quelques semaines après le décès de leur père des suites d'un cancer. La mère de famille est ensuite partie vivre en Corée du Sud, au début de l'année suivante, en 2018.

Mais tout a basculé en août 2022, lorsqu'un couple a acheté aux enchères un container abandonné rempli de diverses marchandises, notamment des valises. Et dans l'une d'entre elle se trouvaient les corps des deux enfants en état de décomposition avancé.

Immédiatement, la mère de famille a été suspectée. Arrêtée en septembre 2022 en Corée du Sud, après l'émission d'une notice rouge mondiale à son encontre par Interpol, Hakyung Lee a ensuite été extradée en Nouvelle-Zélande pour y être jugée.

Assistée par des avocats commis d'office, elle a plaidé non coupable pour les deux meurtres. Le procès devrait durer quatre semaines.