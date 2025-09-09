Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Nouvelle-Zélande : le procès d'une mère de famille, accusée d'avoir tué ses deux enfants et caché leurs corps dans des valises, s'est ouvert

Hakyung Lee avait brusquement quitté la Nouvelle-Zélande juste après la disparition de ses deux enfants. [Capture d'écran X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Depuis ce lundi, Hakyung Lee, une Néo-Zélandaise âgée de 44 ans, comparaît devant un tribunal d'Auckland. Elle est accusée d'avoir assassiné ses deux enfants avant d'entreposer leurs restes dans des valises.

Un fait-divers qui a marqué l'opinion publique. Le procès de Hakyung Lee, une mère de famille âgée de 44 ans accusée du meurtre de ses deux enfants, s'est ouvert ce lundi à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a rapporté la BBC.

Pendant l'audience, le jury populaire devra déterminer si l'accusée était, au moment des meurtres, «folle ou non», a expliqué le juge Geoffrey Venning, à la tête du tribunal.

Les corps cachés dans des valises puis abandonnés

À l'époque des faits, qui remontent vraisemblablement à 2017, les deux enfants de Hakyung Lee, alors âgés de 6 et 8 ans, ont brusquement disparu quelques semaines après le décès de leur père des suites d'un cancer. La mère de famille est ensuite partie vivre en Corée du Sud, au début de l'année suivante, en 2018.

Mais tout a basculé en août 2022, lorsqu'un couple a acheté aux enchères un container abandonné rempli de diverses marchandises, notamment des valises. Et dans l'une d'entre elle se trouvaient les corps des deux enfants en état de décomposition avancé.

Immédiatement, la mère de famille a été suspectée. Arrêtée en septembre 2022 en Corée du Sud, après l'émission d'une notice rouge mondiale à son encontre par Interpol, Hakyung Lee a ensuite été extradée en Nouvelle-Zélande pour y être jugée.

Sur le même sujet Un père de famille qui avait disparu depuis trois ans avec ses enfants aurait été repéré grâce à une caméra de vidéosurveillance Lire

Assistée par des avocats commis d'office, elle a plaidé non coupable pour les deux meurtres. Le procès devrait durer quatre semaines.

Nouvelle-ZélandeProcèsInfanticide

À suivre aussi

Le père fugitif, qui avait disparu en pleine nature il y a trois ans avec ses enfants, a été tué par la police après une confrontation armée
Un père de famille qui avait disparu depuis trois ans avec ses enfants aurait été repéré grâce à une caméra de vidéosurveillance
Shane Christie avait mis un terme à sa carrière en 2017.
Rugby : un ancien joueur néo-zélandais retrouvé mort à 39 ans, la piste du suicide privilégiée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités