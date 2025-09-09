Reconnaissance de l'État de Palestine : les débats ouvrent ce mardi à l'ONU

Ce mardi 9 septembre s’ouvrent à l’ONU les débats autour de la reconnaissance de l’État de Palestine. Des débats qui devraient se poursuivre jusqu’au 21 septembre.

L’État de Palestine sera-t-il bientôt reconnu par la communauté internationale ? C’est tout l’enjeu de la 80e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, qui s'ouvre ce mardi 9 septembre à New York et se tiendra jusqu’au 21 septembre.

Près de deux ans après les attaques terroristes du 7-Octobre, qui ont ravivé les affrontements et la guerre dans la bande de Gaza, la question de la reconnaissance d’un État palestinien est revenue avec force sur la scène diplomatique, ces derniers mois.

148 pays ont déjà officiellement reconnu la Palestine. Mais, pour la première fois, plusieurs grandes puissances occidentales, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Irlande, se disent prêtes à franchir le pas, sous certaines conditions. La Belgique, par exemple, exige la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas.

À l’origine de cette initiative, Emmanuel Macron. En mai dernier, le président français avait relancé l’idée de la solution à deux États et annoncé qu’il se tenait prêt à reconnaître la Palestine lors du prochain sommet des Nations unies.

Une position qui a suscité de vives critiques de la part du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, estimant qu’une telle reconnaissance serait «une grave erreur».

Quelles conséquences aurait la reconnaissance d’un État palestinien ?

Pour rappel, si l’ONU décidait de reconnaître officiellement l’État de Palestine, les conséquences seraient multiples.

D’abord, cette décision consacrerait le droit des Palestiniens à disposer d’eux-mêmes. Elle placerait également la Palestine sur un pied d’égalité diplomatique avec les autres pays, lui permettant d’ouvrir des ambassades et de signer des accords et traités internationaux.

Une telle reconnaissance offrirait aussi à la Palestine la possibilité de faire valoir ses droits souverains (sur son espace aérien et ses eaux territoriales) et de saisir la Cour internationale de justice pour revendiquer sa souveraineté ou déposer des plaintes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Un État indépendant, donc, frontalier d’Israël. C’est la solution mise en avant par Emmanuel Macron pour mettre un terme à la guerre qui ravage la bande de Gaza. Mais sa mise en œuvre demeure incertaine.

Certains observateurs estiment même que la solution à deux États arrive trop tard, estimant qu’il ne reste plus assez de la Palestine pour faire un État.

De plus, dans un contexte de tensions extrêmes avec la poursuite du conflit à Gaza, une quarantaine d’otages israéliens toujours retenus par le Hamas, et l’attaque meurtrière perpétrée ce lundi 8 septembre à Jérusalem-Est par deux Palestiniens, la reconnaissance d’un État palestinien peut-elle réellement ouvrir la voie à la paix ?