Un incendie à «motivation politique» suspecté : ce que l'on sait de la panne massive d'électricité qui frappe Berlin

Plusieurs dizaines de milliers de foyers berlinois sont toujours privés de courant ce mardi après-midi, après l'incendie de pylônes électriques dans le sud-est de la capitale allemande. La police soupçonne un acte criminel, sans exclure une «motivation politique».

Une coupure de courant d'une ampleur «totalement exceptionnelle». C'est ainsi que le gestionnaire du réseau électrique allemand a décrit la panne qui touchait, mardi 9 septembre, plusieurs dizaines de milliers de foyers à Berlin depuis la nuit précédente.

Unsere Kolleg. informieren nun mit Lautsprecherfahrzeugen Personen im betroffenen Gebiet und bitten folgende Hinweise zu beachten:



➡️ Halten Sie für die Abendstunden Taschenlampen oder batteriebetriebene Leuchten bereit.

➡️Schalten Sie elektrische Geräte aus, um Schäden zu… pic.twitter.com/WYZKri9t5U — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 9, 2025

Aux alentours de 3h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, un incendie a été signalé sur deux pylônes situés dans le quartier de Johannisthal, dans le sud-est de la capitale allemande, a indiqué une porte-parole de la police locale.

Des patients de maison de retraites évacués

Le sinistre a provoqué des coupures de courant pour 43.000 foyers et 3.000 entreprises, toujours selon les autorités. Mardi matin, seuls 15.000 clients avaient pu retrouver l'électricité.

La police soupçonne un «incendie criminel» et «n'exclut pas une motivation politique derrière l'incendie», a ajouté la porte-parole des forces de l'ordre, mais sans évoquer de pistes plus précises quant au mobile ou au courant idéologique des auteurs.

Selon elle, cela pourrait expliquer «le type d'installation ciblé» et les dégâts provoqués. Plusieurs maisons de retraite, dont les patients ont dû être transférés dans des hôpitaux par mesure de sécurité, des écoles, des crèches et des tramways ont aussi été touchés.

À certains carrefours, les policiers assurent eux-mêmes la circulation routière, car plusieurs feux tricolores sont hors service.

Dans un communiqué publié sur X, la police a appelé les habitants concernés à garder des lampes torches au cas où le courant ne serait pas rétabli ce soir et à prendre soins des personnes vulnérables.