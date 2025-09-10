Allemagne : l'auteur syrien de l'attaque au couteau de Solingen condamné à perpétuité

Le jihadiste syrien auteur de l'attaque au couteau ayant fait trois morts à Solingen, à l'ouest de l'Allemagne, en août 2024 vient d'être condamné à la prison à perpétuité.

Le tribunal de Düsseldorf a rendu sa décision. Issa al Hasan, jihadiste syrien, a été condamné ce mercredi à la prison à perpétuité pour avoir tué trois personnes au couteau à Solingen en 2024.

En mai dernier, cet homme de 27 ans était passé aux aveux pour son implication dans cette attaque terroriste, revendiquée par Daesh.

Selon le président du tribunal, il avait approuvé «les objectifs» du groupe terroriste et avait agi «en raison de ses convictions islamistes radicales».

«J'ai tué et blessé des innocents, pas des infidèles», avait tempéré le terroriste face à la cour, admettant avoir «commis un crime grave».

Au moins 8 personnes avaient aussi été gravement blessées l'an dernier par celui qui passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux.