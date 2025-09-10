Toute l’actu en direct 24h/24
Australie : une tornade spectaculaire balaie une zone rurale (vidéo)

L'intensité de la tornade était telle qu'elle a déclenché une caméra de surveillance utilisée pour détecter les incendies. [©HANDOUT / NSW RURAL FIRE SERVICE (NSW RFS) / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Capturée par une caméra de surveillance dans le milieu de l'après-midi, une inquiétante tornade a balayé une zone rurale australienne située à environ 260 kilomètres à l'intérieur des terres de Sydney. Les autorités du pays ont par la suite émis ce mercredi une alerte de forte tempête dans le sud de l'Autralie pour en avertir les habitants.  

Des images dignes d'un film de science-fiction. Le sud de l'Australie a vu son ciel s'assombrir ce mercredi, accompagné d'une tornade spectaculaire. Le phénomène météorologique a été révélé par une caméra de surveillance dédiée aux incendies, puis les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux par leur nature impressionnante.

Si la tornade a tourbillonné au-dessus d'une zone rurale frappée par l'orage, les autorités australiennes ont rapidement émis par mesure de prudence une alerte de forte tempête dans le sud du pays. 

La caméra de surveillance située près de Young, une ville de la région de Hilltops en Nouvelle-Galles du sud, habituellement utilisée pour détecter les feux de brousse, s'est déclenchée automatiquement suite au passage de la tornade. 

Une mise en marche qui n'est pas rare dans le cadre des cellules orageuses, certaines pouvant aboutir à l'apparition d'éclairs capables de provoquer des départs de feux, a précisé à l'AFP James Morris, inspecteur du service de surveillance des incendies ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud. 

La zone touchée par la tornade est située dans les terres, à environ 260 kilomètres de Sydney et à 130 kilomètres au nord-ouest de Canberra. Pour l'heure, aucune victime n'a été signalée. 

