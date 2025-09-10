«Avec un salaire à 100%» : en arrêt maladie depuis 16 ans, une enseignante poursuit son employeur

Sommée de se soumettre à un examen médical obligatoire pour justifier son absence prolongée depuis 16 ans, une enseignante de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) a poursuivi la région fédérale en justice.

En arrêt maladie depuis 16 ans, une enseignante de biologie et de géographie allemande a poursuivi son employeur, la région fédérale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, après que celle-ci lui a ordonné de se soumettre à un examen médical pour vérifier son état de santé, a rapporté le quotidien allemand BILD.

Cette native de Duisbourg n'a plus enseigné au lycée professionnel Berufskolleg, à Wesel, depuis 2009, en raison d'une maladie chronique et des problèmes de santé mentale. Ses arrêts maladie étaient renouvelés toutes les quatre semaines sans qu'elle ne soit jamais examinée par un médecin de l'éducation nationale.

Pourtant, l'expert juridique Ralf Delgmann a expliqué à l'hebdomadaire anglophone The Munich Eye que les employeurs doivent procéder à une évaluation médicale après trois mois d'absence et en organiser une dans les six mois suivants, afin d'évaluer la validité des arrêts. Or, dans ce cas, aucune mesure de ce type n'a été prise.

Plus d'un million d'euros touchés

Pendant ce laps de temps, l'enseignante a continué à percevoir l'intégralité de son salaire, soit jusqu'à un peu plus de 6.000 euros mensuels selon la grille salariale. Ainsi, elle pourrait avoir touché plus d'un million d'euros au cours de ses 16 années d'arrêt maladie. Par ailleurs, elle est propriétaire de deux appartements à Duisbourg.

Un audit interne de 2024, réalisé lors d'un changement de direction, a révélé sa situation inédite. L'ancien directeur, en poste depuis 2015, a notamment affirmé qu'il ignorait que cette professeure comptait parmi ses effectifs.

Son employeur, qui n'est autre que la région fédérale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a ordonné un examen médical. Néanmoins, elle a refusé de s'y soumettre, poursuivant sa direction en retour.

La Cour administrative supérieure a finalement confirmé qu'elle devait effectuer ce bilan de santé. En cas de réelle inaptitude au travail, elle touchera une pension réduite au lieu de sa rémunération intégrale.

Un emploi dissimulé ?

Mais si elle a effectivement enfreint la réglementation, elle risque la révocation de son statut de fonctionnaire, entraînant la perte de sa paie et de ses prestations de retraite.

«J'ai beaucoup de questions, car je n'ai jamais été confrontée à un cas comme celui-ci auparavant», a déclaré la ministre de l'Éducation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Dorothee Feller, a exhortant les autorités à mener une enquête approfondie.

En outre, l'affaire pourrait se compliquer davantage puisque l'enseignante est soupçonnée d'avoir exercé en tant que naturopathe et lancé une start-up médicale pendant son congé maladie. Si ces allégations sont confirmées, elle pourrait subir des sanctions disciplinaires, les fonctionnaires devant obtenir une autorisation pour tout emploi secondaire.

Dans tous les cas, l'enseignante ne devrait pas avoir à rembourser les indemnités perçues depuis 16 ans, car il serait extrêmement difficile de prouver qu'elle n'était pas malade.