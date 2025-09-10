Discours sur l'état de l’Union d'Ursula von der Leyen : accord avec les Etats-Unis, Ukraine, Gaza... Ce qu’il faut retenir des déclarations de la présidente de la Commission européenne

Face au Parlement européen, Ursula von der Leyen a prononcé son discours sur l'état de l'Union, ce mercredi à Strasbourg. «Nous luttons pour notre avenir», a-t-elle déclaré.

Seule face à une assemblée d'eurodéputés marquée par les divisions depuis plusieurs mois, Ursula von der Leyen a présenté ses grandes orientations politiques ce mercredi 10 septembre à Strasbourg (Bas-Rhin). Dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a notamment évoqué l'Ukraine, Gaza et les droits de douane avec les Etats-Unis.

En cette rentrée difficile, le ton d'Ursula von der Leyen s'est fait presque martial : «L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire», a-t-elle insisté, appelant le Vieux continent à muscler son effort de défense.

«L'Europe se bat pour un continent intègre et en paix, pour défendre nos valeurs et notre démocratie. Ne nous leurrons pas, nous luttons pour notre avenir. J'ai longtemps réfléchi. Je me suis demandé si je devais commencer mon discours par un tel constat, nous ne sommes pas habitués à parler d'une telle manière».

Jugeant qu'«il est tout simplement impossible d'attendre tranquillement que la tempête passe», la cheffe de l'exécutif européen a souligné l'importance pour le continent de «prendre son indépendance» face à un «nouvel ordre mondial» dont elle a dessiné les contours.

L'accord commercial avec les Etats-Unis

Plus d'un mois après la poignée de main qui a scellé le «Turnberry deal», fixant les droits de douane entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis, Ursula von der Leyen était attendue au tournant à ce sujet.

Sachant que cet accord est jugé insatisfaisant par certains eurodéputés, la cheffe de l'exécutif européen l'a défendu, assurant qu'il offre une «stabilité cruciale» et permet d'éviter le «chaos».

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

«J'ai entendu beaucoup de personnes critiquer l'accord conclu cet été. Les relations commerciales avec les Etats-Unis sont les plus importantes pour l'UE. Des millions d'emploi en dépendent. Je ne jouerai jamais avec l'emploi ou les moyens de subsistance des citoyens. Nous avons fait en sorte que l'Europe obtienne le meilleur accord possible», a-t-elle insisté.

«Pensez aux répercussions d'une guerre commerciale totale avec les Etats-Unis. Imaginez le chaos», a encore lancé Ursula von der Leyen. Face aux eurodéputés, très amers après cet accord sur les droits de douane, la dirigeante a promis que l'Europe resterait intransigeante sur sa législation environnementale et numérique, critiquée par Donald Trump.

La guerre en Ukraine

Ursula von der Leyen a souligné la nécessité de «travailler d'urgence à une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l’Ukraine à partir des avoirs russes gelés», tout en appelant à alourdir les sanctions contre la Russie.

«On ne touchera pas aux actifs eux-mêmes» mais, «grâce aux soldes de trésorerie associés à ces actifs russes, nous pouvons accorder à l'Ukraine un prêt de réparation», a-t-elle expliqué avant d'ajouter : «Cette guerre est celle de la Russie. C’est donc à la Russie de payer».

Ursula von der Leyen n'a pas précisé le montant de ce «prêt de réparation» mais a précisé que les risques associés devraient être portés «collectivement» par les 27. L'Ukraine, elle, «ne remboursera le prêt qu’une fois que la Russie aura payé les dommages de guerre».

La cheffe de l'exécutif européen a aussi dénoncé une violation «dangereuse» et «sans précédent» de l'espace aérien polonais et européen par «plus de dix drones russes Shahed».

La Pologne, membre de l'OTAN, a en effet annoncé ce mercredi avoir abattu des «objets hostiles» dans son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine. «L'Europe est pleinement solidaire de la Pologne», a assuré Ursula von der Leyen.

La situation à Gaza

Rappelant que les Nations unies ont déclaré le 22 août qu'un état de famine sévissait dans certaines parties du territoire palestinien assiégé par Israël, la présidente de la Commission européenne a déclaré ce mercredi : «Des personnes sont tuées alors qu'elles demandent à manger. Ces images sont catastrophiques. La famine causée par l'homme ne peut jamais servir d'arme de guerre. Pour le bien de l'humanité, il faut que cela cesse».

Elle a ensuite proposé des sanctions contre les ministres «extrémistes» de l'Etat hébreu, ainsi qu'une suspension partielle de l'accord d'association UE-Israël «sur les questions liées au commerce». «Je suis bien consciente qu'il sera difficile de recueillir des majorités, a admis Ursula von der Leyen. Je sais que pour certains ces mesures iront trop loin, pour d'autres pas assez».

Se décrivant comme «une amie de longue date du peuple israélien», la dirigeante a poursuivi : «Je sais à quel point les attaques atroces du 7-Octobre ont ébranlé cette nation. Les otages sont détenus depuis maintenant 700 jours. Jamais il ne pourrait y avoir de place pour le Hamas. Ni à ce jour, ni à l'avenir. Ce sont des terroristes qui détiennent leur propre peuple en otage».