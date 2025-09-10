Droits de douane : les eurodéputés examinent ce mercredi l'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis

L'accord commercial conclu en juillet entre l'Union européenne et les Etats-Unis doit être examiné ce mercredi au Parlement européen. Certains eurodéputés ont déjà exprimé de sérieuses réserves.

A l'ordre du jour de la plénière du Parlement européen ce mercredi figure un dossier épineux : l'accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Le «Turnberry deal», qui fixe les droits de douane entre les deux partenaires, a reçu un accueil mitigé lorsqu'il a été conclu le 27 juillet dernier et ne semble toujours pas faire l'unanimité, y compris parmi les eurodéputés.

Pour rappel, cet accord prévoit que la majorité des produits européens exportés vers les États-Unis soient taxés à 15%. Cela ne concerne pas les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, aujourd'hui taxés à hauteur de 50% et pour lesquels un système de quotas est prévu. Les deux puissances ont aussi décidé de lever réciproquement leurs droits de douane sur certains produits stratégiques.

Dans les trois prochaines années, l'UE s'est également engagée à acheter du matériel militaire américain, des produits énergétiques américains pour un montant de 750 milliards de dollars ainsi que 40 milliards de dollars en puces d'intelligence artificielle. Les entreprises européennes sont en outre tenues d'investir 600 milliards de dollars aux Etats-Unis dans des secteurs stratégiques d'ici à 2028.

Dear President @vonderleyen,



It's time to act with unity and ambition. We call on you to launch policy that brings security, solidarity & sustainability.



End the Commission's inaction on Gaza.

Deliver solutions to the housing crisis.



Full letter ⤵️ pic.twitter.com/yfiW9yq1iV — S&D Group (@TheProgressives) September 3, 2025

Déjà jugé «déséquilibré» par Paris à l'époque, cet accord continue de susciter le débat. Au Parlement européen, il est officiellement soutenu par le Parti populaire européen (PPE) d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'unanimité n'est en revanche pas de mise au sein du groupe centriste Renew Europe et le groupe social-démocrate (S&D), deuxième force politique de l'hémicycle, a exprimé ses doutes dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen le 3 septembre dernier.

En vue du discours sur l'état de l'Union que la présidente de la Commission européenne doit prononcer ce mercredi, ces eurodéputés de gauche estiment qu'«accepter des droits de douane unilatéraux illégaux et plier notre législation aux pressions extérieures créerait un dangereux précédent, érodant considérablement notre crédibilité et notre autonomie».

Voilà pourquoi des amendements sont déjà suggérés à l'examen des deux textes législatifs présentés fin août par la Commission européenne. Dans le cadre du deal conclu avec les Etats-Unis, ces derniers suppriment les droits de douane sur les biens industriels américains ainsi que sur certains produits agro-alimentaires «non sensibles».

De nouvelles menaces de la part de Donald Trump

Lors d'une réunion, le président socialiste allemand de la commission Commerce international, Bernd Lange, a ainsi émis l'idée de faire évoluer la liste des produits américains exemptés de droits de douane par l'UE.

«Devons-nous vraiment baisser à zéro les tarifs sur les pompes, motos et 400 autres produits américains, sachant que nos produits (équivalents) ne sont pas couverts par le plafond de 15% ? Je ne pense pas», a déclaré celui dont les propos sont rapportés par le quotidien belge L'Echo.

Donald Trump n'a pas calmé les tensions puisque, la semaine dernière, il a violemment attaqué les pays ou organisations régulant le secteur de la tech, les menaçant de nouveaux droits de douane et de restrictions à l'exportation. Le président américain n'a pas directement cité l'Union européenne mais celle-ci, disposant de l'arsenal juridique le plus puissant du monde pour réguler le numérique, n'a pas manqué de se sentir visée.