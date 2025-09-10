Etats-Unis : l'influenceur conservateur Charlie Kirk blessé par balle lors d'un meeting

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle ce mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.
Plus d'informations à venir...
L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle ce mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.
Plus d'informations à venir...
À suivre aussi
Ailleurs sur le web
Dernières actualités