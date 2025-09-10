Toute l’actu en direct 24h/24
Etats-Unis : l'influenceur conservateur Charlie Kirk blessé par balle lors d'un meeting

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle ce mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.

Plus d'informations à venir...

Etats-UnisDonald Trump

