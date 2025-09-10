Etats-Unis : l'influenceur conservateur Charlie Kirk tué par balle lors d'un meeting

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été tué par balle ce mercredi 10 septembre lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.

Une attaque terrible. En pleine prise de parole à la Utah Valley University, aux Etats-Unis, le jeune militant politique Charlie Kirk a été visé par une attaque par balle mortelle, ce mercredi 10 septembre. Les images de sa mort sont glaçantes.

Sur le réseau social Truth, le président américain Donald Trump a déploré la mort du «grand et même légendaire Charlie Kirk». Il écrit notamment : «il était admiré par tous, particulièrement moi-même».

En plein échange avec une communauté étudiante, le podcasteur et militant Charlie Kirk a été visé par une attaque par balle. Quelques heures plus tard, il a été annoncé mort par les autorités américaines.Certaines images postées sur les réseaux sociaux montrent une attaque d'une rare violence. Peu après les faits, un individu a été arrêté et placé en détention, comme l'a confirmé la police.

Christine Nelson, responsable de la police de l'université, a expliqué que «des coups de feu avaient été entendus».

Jason Cheffetz, ancien parlementaire de l'Utah présent lors de l'incident, a quant à lui expliqué à Fox News : «Il a parlé pendant environ 15 à 20 minutes. La deuxième question, de manière intéressante, portait sur les tireurs transgenres, les tireurs qui font de multiples victimes, et pendant sa réponse, le tir a éclaté. A ce moment-là, je regardais Charlie, je ne peux pas dire que j'ai vu du sang, que je l'ai vu se faire tirer dessus mais dès que le tir a eu lieu, il est tombé en arrière».

JD Vance : «Cher Dieu, protège Charlie dans ses heures les plus sombres»

«Plein de gens ont commencé à crier, et tout le monde a commencé à courir», a-t-il continué. Un chaos qui transparait dans de nombreuses vidéos de la scène postées sur les réseaux sociaux.

Sur X, son vice-président, JD Vance, a également rendu hommage au jeune militant de 31 ans, écrivant : «Cher Dieu, protège Charlie dans ses heures les plus sombres», accompagné d'une photo où ils apparaissent tout sourire.

Charlie Kirk était particulièrement apprécié d'un public jeune. Il a notamment fondé Turning Point USA en 2012, une association dont le but était selon lui-même d'«identifier, éduquer, former et organiser les étudiants à promouvoir la responsabilité budgétaire, les marchés libres et un gouvernement limité».

L'ex-vice présidente des Etats-Unis Kamala Harris a vivement dénoncé la «violence politique» après l'attaque contre l'influenceur conservateur pro-Trump.

«Soyons clairs: la violence politique n'a pas de place en Amérique. Je condamne cet acte, et nous devons tous travailler ensemble pour veiller à ce que cela ne conduise pas à davantage de violence», a déclaré l'ex-candidate démocrate à la dernière élection présidentielle face au président actuel.