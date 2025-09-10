États-Unis : une Américaine poursuivie pour avoir inscrit sa chienne sur les listes électorales

Un tribunal de Californie a décidé de poursuivre une Américaine pour avoir inscrit sa chienne sur les listes électorales depuis 2021. Cette citoyenne risque jusqu'à six ans de prison pour cet acte insolite.

Des bulletins de votes déposées au nom d'une chienne. Laura Yourex est poursuivi par un tribunal de Californie pour avoir inscrit sa chienne Maya Jean sur les listes électorales. Elle risque jusqu'à six ans de prison, selon la loi du comté d'Orange.

Selon son avocat, lors de sa première comparution, Laura Yourex a ainsi agi pour «exposer les failles» du système de vote californien. Cette histoire passerait sans doute pour un fait insolite, mais elle surgit dans un contexte brûlant aux États-Unis.

De nombreuses accusations de trucage du système électoral américain ont surgi depuis la défaite de Donald Trump en 2020 face à Joe Biden lors de l'élection présidentielle.

Laura Yourex «regrette sincèrement sa tentative imprudente de dénoncer les failles de notre système électoral, dans le but de l’améliorer en démontrant que même un chien peut être inscrit sur les listes électorales», a assuré Jaime Coulter, son avocat.

© California Secretary of State

Selon le secrétariat d'État de Californie, une attestation sur l'honneur permet d'accéder au droit de vote sans fournir de documents d'identité. Cependant, lors de la première inscription à une élection fédérale, «les nouveaux électeurs devront peut-être présenter une pièce d'identité ou une preuve de résidence la première fois qu'ils votent, si un permis de conduire ou un numéro de sécurité sociale n'a pas été fourni lors de l'inscription».

La chienne a bien participé à au moins une élection

Ce requis a engendré le rejet du bulletin de vote de la chienne lors des primaires de 2022, selon le parquet d'Orange qui précise cependant que Maya Jean a bien voté lors de l'élection du gouverneur de Californie en 2021.

© Facebook

Laura Yourex n'a pas souhaité plaider coupable aux cinq chefs d'accusation à son encontre. Cette femme de 62 ans avait publié sur son compte Facebook une photo de son animal avec un autocollant «J'ai voté» et un bulletin de vote à ses pattes.

Après le décès de sa chienne, Laura Yourex s'était dénoncée aux autorités de son comté. «Mme Yourex n'a jamais caché sa responsabilité personnelle, puisqu'elle a elle-même signalé l'affaire au bureau d'enregistrement des électeurs du comté d'Orange, avec l'intention de le faire enquêter et, à terme, d'améliorer notre système d'inscription sur les listes électorales», a ainsi rappelé son avocat.

Bob Page, greffier des électeurs du comté d'Orange, a assuré, à CBS News, que les autorités «prennent la fraude électorale très au sérieux». «Lorsque j'ai reçu un signalement en octobre selon lequel une personne fictive était peut-être inscrite sur les listes électorales et avait voté et tenté de voter à deux élections, nous avons immédiatement saisi le procureur de district pour enquête, et il a finalement porté plainte», a-t-il souligné.

Katrina Foley, superviseure lors des élections dans ce comté, a dévoilé que 175.000 noms avaient été supprimés des fichiers des électeurs suite à des vérifications.