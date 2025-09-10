Frappes israéliennes au Qatar : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi en urgence au lendemain des frappes israéliennes au Qatar.

A la demande de l'Algérie et du Pakistan, le Conseil de sécurité de l'ONU doit ce réunir ce mercredi dans l'après-midi. Il sera évoqué les frappes israéliennes sur le Qatar.

Pour rappel, ce mardi, l'Etat hébreu a annoncé avoir ciblé mardi des responsables des terroristes du Hamas dans des frappes à Doha, mais le mouvement islamiste palestinien a assuré que ses négociateurs visés avaient survécu tout en faisant état de six morts dans l'attaque.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir ordonné les frappes après un attentat, revendiqué par le Hamas, qui a fait six morts lundi à Jérusalem-Est. Il s'agit d'une première attaque du genre pour le Qatar.

Cette décision d'Israël a été vivement dénoncée par les Etats-Unis, allié du Qatar et d'Israël. Ce mardi, Donal Trump a affirmé que l'Etat hébreu n'avait pas prévenu les Etats-Unis à l'avance, même si son administration a été avertie «par l'armée américaine», selon la Maison Blanche.

Les frappes au Qatar ont rendu le président Donald Trump «très mal à l'aise» même si «éliminer le Hamas» est «un but louable», avait indiqué plus tôt la Maison Blanche.

Le Qatar n'exclut pas une riposte

Le Qatar, pays médiateur dans les négociations en vue d'une trêve à Gaza, a démenti avoir été prévenu à l'avance par les Etats-Unis.

L'émirat «se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante», a déclaré son premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al Thani.

«Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région», a ajouté le dirigeant, assurant toutefois que son pays continuerait de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza.