Le Bélarus, allié de la Russie et voisin de l'Ukraine et de la Pologne, a affirmé mercredi avoir abattu des drones au-dessus de son territoire dans la nuit sans en préciser la provenance, après que Varsovie a annoncé l'interception de drones russes dans son espace aérien.

Le ministère bélarusse de la Défense a affirmé avoir abattu au-dessus de son territoire des drones "qui avaient perdu leur trajectoire", sans dire s'il s'agissait de drones russes ou ukrainiens. Il a ajouté que les forces polonaises et bélarusses s'étaient mutuellement informées de l'approche des engins.