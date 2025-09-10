Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a condamné mercredi "la violation du territoire polonais par des drones russes", qualifiée de "fait grave et inacceptable", dans un post sur le réseau X. "C'est une atteinte à la sécurité de toute la zone euro-atlantique", a écrit M. Tajani, exprimant "la pleine solidarité" de l'Italie à la Pologne, "pays ami et allié". "Toute provocation doit être rejetée avec fermeté et unité par l'Europe", a-t-il ajouté.
Le Bélarus, allié de la Russie et voisin de l'Ukraine et de la Pologne, a affirmé mercredi avoir abattu des drones au-dessus de son territoire dans la nuit sans en préciser la provenance, après que Varsovie a annoncé l'interception de drones russes dans son espace aérien.
Le ministère bélarusse de la Défense a affirmé avoir abattu au-dessus de son territoire des drones "qui avaient perdu leur trajectoire", sans dire s'il s'agissait de drones russes ou ukrainiens. Il a ajouté que les forces polonaises et bélarusses s'étaient mutuellement informées de l'approche des engins.
L’incursion de drones russes dans l’espace aérien polonais au cours d’une attaque conduite par la Russie contre l’Ukraine est tout simplement inacceptable. Je la condamne avec la plus grande fermeté. J’appelle la Russie à mettre fin à cette fuite en avant. Je réitère au peuple…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2025
L'Union européenne va continuer à mobiliser les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine, mais sans toucher à ces actifs eux-mêmes, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
"Il nous faut travailler d'urgence à une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l’Ukraine à partir des avoirs russes gelés. Grâce aux soldes de trésorerie associés à ces actifs russes, nous pouvons accorder à l'Ukraine un prêt de réparation", mais "on ne touchera pas aux actifs eux-mêmes", a expliqué la dirigeante de l'exécutif européen, lors d'un discours devant les eurodéputés à Strasbourg.
La "violation" par la Russie de l'espace aérien polonais, après une incursion de drones dans la nuit de mardi à mercredi, semble "intentionnelle", a affirmé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas sur X.
"La nuit dernière en Pologne, nous avons assisté à la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre, et les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel", a-t-elle déclaré sur X.
Le Premier ministre polonais a dénoncé mercredi "une provocation à grande échelle" après l'interception de plusieurs "drones russes" entrés dans l'espace aérien de ce pays de l'Otan et de l'UE, voisin de la Russie et de l'Ukraine.
"Cette nuit nous avons eu affaire à une violation de l'espace aérien polonais par un nombre important de drones russes", a déclaré Donald Tusk en dénonçant "une provocation à grande échelle".
La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine durant la nuit, a indiqué mercredi l'armée de l'air ukrainienne, la Pologne voisine ayant quant à elle annoncé avoir abattu des "objets hostiles" dans son espace aérien.
L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait utilisé 415 drones et 43 missiles, des attaques qui ont fait au moins un mort selon les autorités ukrainiennes. Au moins huit drones russes "ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en République de Pologne", a ajouté l'armée.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que le tir d'au moins huit drones d'attaque russes vers la Pologne dans la nuit constituait un "précédent extrêmement dangereux pour l'Europe".
"Il ne s'agissait pas d'un seul 'Shahed' que l'on pourrait qualifier d'accident, mais d'au moins huit drones d'attaque dirigés vers la Pologne", a-t-il dit, en évoquant ces drones explosifs de fabrication iranienne utilisés par Moscou. "Il s'agit là d'un précédent extrêmement dangereux pour l'Europe", a-t-il ajouté, appelant l'Occident à une réponse forte.
L'armée polonaise a annoncé mercredi la fin des opérations d'interception de drones "hostiles" entrés dans son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine voisine, une incursion "sans précédent" qualifiée par Varsovie d'"acte d'agression".
"Les opérations de l'aviation polonaise et alliée relatives aux violations de l'espace aérien polonais sont terminées", a annoncé sur X le commandement opérationnel de l'armée polonaise, remerciant les alliés de l'Otan, et particulièrement les forces aériennes néerlandaises, pour leur "soutien".
L'armée polonaise a dénoncé mercredi un "acte d'agression" avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.
"A la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu. C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyen", a souligné le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un message sur X.
Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé que l'aviation avait tiré contre des "objets hostiles" après des "violations" de l'espace aérien polonais au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine. "Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles. Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l'Otan", indiqué le ministre dans un message sur X.