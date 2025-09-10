Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré ce mercredi n'avoir "aucun doute" sur l'origine non accidentelle de l'intrusion d'une vingtaine de drones sur le territoire de ce pays membre de l'Otan et de l'UE.

"Nous n'avons aucun doute sur le fait que ce n'était pas accidentel", a déclaré Radoslaw Sikorski à la presse, dénonçant "un cas d'attaque sans précédent, non seulement sur le territoire de la Pologne, mais aussi sur celui de l'Otan et de l'Union européenne".