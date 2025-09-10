Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a dénoncé mercredi le "comportement dangereux" de la Russie après une incursion de drones dans le ciel polonais, face à laquelle l'Alliance a selon lui été "très efficace".

Une "évaluation complète" est en cours, mais que cette incursion ait été "intentionnelle ou non, elle est absolument irresponsable, dangereuse", a affirmé M. Rutte devant la presse. "Mon message à Poutine est clair: mettez fin à la guerre en Ukraine (...) cessez de violer notre espace aérien et sachez que nous sommes vigilants et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'Otan", a-t-il ajouté.