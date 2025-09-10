«Inacceptable», «provocation à grande échelle», violation «sans précédent»… Après l’incursion de drones russes en Pologne, les pays occidentaux expriment leur indignation

La Pologne a dénoncé ce mercredi 10 septembre un «acte d’agression» et a annoncé avoir abattu de nombreux drones au cours d’une attaque russe face à l’Ukraine. Un acte qui suscite de nombreuses réactions dans tout l’Occident qui y voit une tentative russe de «tester» l'Otan.

L’incursion massive de drones russes dans l’espace aérien polonais cette nuit a déclenché une longue vague de condamnation à travers l’Occident. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a alors réagi et a dénoncé «une provocation à grande échelle». D'après le chef du gouvernement polonais, dix-neuf violations ont été identifiées et trois drones ont été abattus dans la nuit. Sept drones et les débris d'un projectile encore indéterminé ont été retrouvés, selon le ministère polonais de l'Intérieur, qui a précisé qu'une maison et une voiture ont été endommagées dans l'est du pays.

Du côté de l’Ukraine et de Volodymyr Zelensky, se dit prêt à apporter son soutien. «L’Ukraine est prête à fournir à la Pologne toutes les données nécessaires concernant cette frappe russe. L’Ukraine est également disposée à aider la Pologne à mettre en place un système efficace d'alerte et de protection contre de telles menaces russes.», a déclaré le président ukrainien sur X.

More information is coming in about the intrusion of Russian attack drones into Polish territory. As of now, it’s known about 8 drones. Increasing evidence indicates that this movement, this direction of strike, was no accident. There have been previous incidents of individual… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

L’OTAN hausse le ton

Cette intrusion russe est une première pour un membre de l’OTAN depuis le début du conflit. Face à cet événement, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué en urgence une réunion des ambassadeurs du Conseil de l’Atlantique Nord. Dans un communiqué, ce dernier parle de «violation inacceptable de l’espace aérien d’un allié».

Des propos soutenus par la porte-parole de l’OTAN, Allison Hart, qui a affirmé, sur X, que leurs défenses anti-aériennes ont aidé à contrer plusieurs drones, avant d’ajouter que le secrétaire général, Mark Rutte, était «en contact» avec les autorités polonaises.

La Russie a quant à elle nié avoir délibérément visé la Pologne. «Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais», a déclaré le ministère russe de la Défense, ajoutant être «prêts à mener des consultations à ce sujet avec le ministère polonais de la Défense».

Une violation condamnée majoritairement en Europe

Ce matin, face au Parlement, Ursula Von der Leyen, parle de violation «dangereuse» et «sans précédent» de l’espace aérien polonais par la Russie et affirme que «l’Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire. «L’Europe est pleinement solidaire de la Pologne», continue de souligner la présidente de la Commission européenne.

De son côté, Emmanuel Macron juge cet acte «inacceptable». Dans un post publié sur X, le président de la République française appelle la Russie à «mettre fin à cette fuite en avant» et insiste sur le fait que «le gouvernement ne transigera pas avec la sécurité des Alliés».

Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, s’est notamment exprimés à ce sujet à la tribune du Bundestag, le Parlement allemand. «Il n'y a absolument aucune raison de supposer qu'il s'agit d'erreurs de trajectoire ou d'incidents similaires», a-t-il estimé. Le porte-parole du gouvernement allemand a de son côté déclaré qu’il s’agissait d’un «incident très, très sérieux» qui montre que la Russie «teste» l'Otan.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit, lui, «profondément inquiet» devant «un acte extrêmement dangereux de la part de la Russie, qui ne fait que nous rappeler le mépris flagrant du président Poutine pour la paix».