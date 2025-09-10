«Je ne suis pas ravi» : Donald Trump mécontent de la frappe israélienne à Doha

Le président américain Donald Trump a confié n'être «pas ravi» de la frappe israélienne qui a touché un bâtiment de Doha, au Qatar, où se trouvaient des responsables du Hamas.

Une action qui a été largement commentée. Donald Trump a confié ce mardi soir être «mécontent» de la frappe israélienne survenue plus tôt dans la journée, qui a touché un bâtiment de Doha, la capitale qatarie, dans lequel se trouvaient des responsables du Hamas.

«Je ne suis pas ravi» et «je suis très mécontent», a lancé le président des Etats-Unis devant quelques journalistes, avant d'indiquer qu'il s'exprimera plus en détails ce mercredi sur cette action menée par Tsahal.

«Bombarder unilatéralement le Qatar, une nation souveraine et proche alliée des États-Unis, qui travaille très dur et prend courageusement des risques avec nous pour négocier la paix, ne fait pas avancer les objectifs d’Israël ou de l’Amérique», a-t-il écrit sur son réseau social Truth.

Vers une riposte du Qatar ?

Selon le mouvement islamiste palestinien, aucun de ses négociateurs visés par l'action n'a été tué. On dénombre toutefois six morts.

Le Qatar «se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al Thani. «Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région», a-t-il ajouté.

A la demande du Pakistan et de l'Algérie, entre autres, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce mercredi, à 15h (GMT), au lendemain de la frappe israélienne à Doha.