Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Je ne suis pas ravi» : Donald Trump mécontent de la frappe israélienne à Doha

Le président américain a répondu à quelques journalistes mardi soir. [©Brian Snyder/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le président américain Donald Trump a confié n'être «pas ravi» de la frappe israélienne qui a touché un bâtiment de Doha, au Qatar, où se trouvaient des responsables du Hamas. 

Une action qui a été largement commentée. Donald Trump a confié ce mardi soir être «mécontent» de la frappe israélienne survenue plus tôt dans la journée, qui a touché un bâtiment de Doha, la capitale qatarie, dans lequel se trouvaient des responsables du Hamas. 

«Je ne suis pas ravi» et «je suis très mécontent», a lancé le président des Etats-Unis devant quelques journalistes, avant d'indiquer qu'il s'exprimera plus en détails ce mercredi sur cette action menée par Tsahal. 

 

«Bombarder unilatéralement le Qatar, une nation souveraine et proche alliée des États-Unis, qui travaille très dur et prend courageusement des risques avec nous pour négocier la paix, ne fait pas avancer les objectifs d’Israël ou de l’Amérique», a-t-il écrit sur son réseau social Truth. 

Vers une riposte du Qatar ? 

Selon le mouvement islamiste palestinien, aucun de ses négociateurs visés par l'action n'a été tué. On dénombre toutefois six morts. 

Le Qatar «se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al Thani. «Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Frappes israéliennes au Qatar : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi Lire

A la demande du Pakistan et de l'Algérie, entre autres, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce mercredi, à 15h (GMT), au lendemain de la frappe israélienne à Doha.

QatarIsraëlBombardement

À suivre aussi

Frappes israéliennes au Qatar : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi
Israël annonce avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas à Doha
Nour Attaalah : l’étudiante gazaouie, qui avait tenu des propos antisémites, a quitté la France ce dimanche pour le Qatar

Ailleurs sur le web

Dernières actualités