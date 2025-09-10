La Suède veut abaisser l'âge de la responsabilité pénale à 13 ans pour endiguer la violence des jeunes

La Suède a révélé son intention de réduire l'âge de la responsabilité pénale à 13 ans, en réaction à la hausse des recrutements des mineurs par des groupes criminels.

Dans le cadre de sa lutte contre les gangs violents, le gouvernement suédois a annoncé, ce mercredi 10 septembre, que les mineurs pourront désormais être tenus responsables de crimes graves comme les meurtres et les attentats à la bombe dès l'âge de 13 ans. La date d'entrée en vigueur n'a pas été communiquée.

Dans un éditorial, paru dans le journal suédois Expressen, le gouvernement de coalition de droite et son allié d'extrême droite, les Démocrates de Suède ont souligné que le nombre de crimes impliquant des enfants de moins de 15 ans, l'âge minimum actuel de la responsabilité pénale, a doublé en dix ans. En outre, les suspects de fusillades dangereuses sont également de plus en plus jeunes.

«Il faut mettre un terme à cette évolution»

Des adolescents sont notamment recrutés sur des applications chiffrées afin de perpétrer des crimes contre de l'argent, permettant ainsi aux commanditaires de rester anonymes tout en exploitant les sanctions pénales allégées applicables aux mineurs.

«Il faut mettre un terme à cette évolution. Il y a dix ans, ces jeunes avaient trois, quatre ou cinq ans et des mesures préventives auraient dû être pris», ont-ils ajouté, précisant que la réforme sera limitée à cinq ans.

Les dirigeants ont expliqué que cette mesure permettra à la police et au service pénitentiaire et de probation d'utiliser tous les outils contre les plus jeunes criminels dès le début. De plus, des sanctions telles que le service de la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la surveillance des jeunes ou l'emprisonnement pourront renforcer le contrôle et prévenir la récidive.

«Une chose est sûre : si nous agissons comme nous l'avons toujours fait, les choses continueront comme elles l'ont toujours été. Il n'y a pas d'autre solution, car nous sommes aux côtés de tous les Suédois responsables», ont ajouté les dirigeants.

Malgré l'engagement du premier ministre à mettre fin à cette violence, qualifiée d'«inédite en Europe», la Suède continue d'être confrontée à des fusillades entre gangs et des attaques à l'explosif artisanal presque chaque jour, causant parfois la mort de victimes innocentes.

Une mesure potentiellement «contre-productive»

Une enquête gouvernementale, publiée en janvier, avait préconisé d'abaisser l'âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans pour les crimes graves. Les sociaux-démocrates, principal parti d'opposition, ont indiqué au printemps qu'ils soutiendraient une telle mesure.

Toutefois, la police, les procureurs et les tribunaux ont averti que cette mesure risque d'être «contre-productive», conduisant les gangs à recruter des enfants encore plus jeunes. Des critiques ont également été formulées quant au fait que cet abaissement de la limite s'appliquerait à certains crimes, mais pas à d'autres.

Les partis ont rappelé que d'autres pays avaient déjà adopté des mesures similaires, à l'instar du Royaume-Uni où les enfants peuvent être tenus responsables dès l'âge de 10 ans, tandis qu'aux Pays-Bas, la limite a été fixée à 12 ans.

D'autres mesures sont en cours ou prévues contre la délinquance des jeunes, à l'instar de la création de quartiers pénitentiaires pour remplacer les foyers actuels, la suppression des peines allégées pour mineurs, et l'autorisation pour la police d'employer des mesures contraignantes envers les enfants afin d'identifier les commanditaires.