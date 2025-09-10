Pologne : des avions ont tiré contre des drones, Varsovie dénonce un «acte d'agression» et «une violation sans précédent» de son espace aérien

Des avions de l'armée polonaise ont tiré contre des drones ce mercredi. Varsovie dénonce un «acte d'agression» et «une violation sans précédent» de son espace aérien.

Une vive inquiétude. L'armée polonaise a dénoncé mercredi un «acte d'agression» avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.

«A la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu. C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyen», a souligné le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un message sur X.

«Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles. Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l'Otan», a indiqué le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.