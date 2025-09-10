Ursula von der Leyen : attendue au tournant, la présidente de la commission européenne prononce son «discours sur l’état de l’Union» ce mercredi

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen prononce, ce mercredi, son «discours sur l’état de l’Union». Ce dernier est particulièrement attendu, l'assemblée souhaitant l'interroger sur divers sujets, tels que les accords commerciaux, la souveraineté numérique ou sa gouvernance.

Les eurodéputés ont les yeux tournés vers Strasbourg cette semaine. Ce mercredi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, prononcera son «discours sur l'état de l'Union» pendant près d'une heure. Il s'agira du premier du second mandat de la présidente de la Commission, entamé en décembre dernier.

S'il est, d'ordinaire, un simple exercice annuel qui prend place depuis 2010, combinant bilan des actions de l'année écoulée et annonce de nouvelles initiatives, cette année, il aura une toute autre saveur. Et pour cause : l'Union européenne est désormais confrontée à de grandes crises internationales. D'abord, la guerre en Ukraine, puis, le conflit qui oppose Israël et le Hamas à Gaza, et encore, l'accord commercial avec les États-Unis, qui impose des droits de douane de 15 % sur des exportations européennes.

Frictions sur sa politique commerciale

Ainsi, Ursula von der Leyen devra se confronter à de nombreuses explications de texte. À commencer par sa politique commerciale : après avoir conclu un accord asymétrique avec Washington et finalisé un autre avec les pays du Mercosur. Ce dernier continuant de cristalliser une partie du monde agricole. Puis, son allocution sera suivie d'un débat, donnant aux députés l’occasion d’interroger la Commission et de confronter leurs visions.

Le Parlement européen devra se prononcer sur les deux textes. Si ce dernier approuve la proposition de Bruxelles d'annuler les droits de douane européens sur la plupart des biens industriels américains, alors, le cadre transatlantique risque d'être mis à mal. Et s'il rejette l'accord Mercosur, le Parlement brisera la stratégie de diversification de l'Union.

Sur le sujet de la politique commerciale, la gauche radicale avait déjà annoncé son intention de déposer une nouvelle motion de censure contre Ursula von der Leyen, après celle de juillet dernier, initiée par l'extrême droite, qui a été rejetée. La droite radicale pourrait en préparer une autre à l'automne, ce qui finirait par fragiliser la présidente de la Commission.

Importante exposition internationale

Ursula von der Leyen sera également attendue au tournant, concernant sa volonté de préserver la régulation européenne du numérique des attaques de Donald Trump.

Et pour cause : la semaine passée, Bruxelles a pris le parti de suspendre une sanction à l'encontre de Google, accusé d'abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne, pour ne pas froisser Donald Trump. Mais quelques jours plus tard, vendredi dernier, une amende de 2,95 milliards d'euros a finalement été infligée au géant de la tech. Depuis, Donald Trump fait planer la menace de nouveaux droits de douane, en signe de riposte.

Cette forte pression exercée sur Ursula von der Leyen s'explique aussi par sa grande exposition internationale ces derniers mois : en juillet, elle rencontrait Donald Trump à Turnberry (Écosse), afin de conclure un accord douanier du même nom.

Puis, en août, elle était assise aux côtés des dirigeants des «grands pays» européens, à Washington. Enfin, elle a effectué une tournée dans les pays baltes et en Pologne pour parler de la défense.