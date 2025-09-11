«Ces actions sont extrêmement dangereuses et illégales» : l'influenceur américain connu pour se battre torse nu avec des crocodiles visé par une enquête

Un influenceur américain connu pour ses combats torse nu contre des crocodiles est visé par une enquête en Australie. Les autorités ont dénoncé une «activité extrêmement dangereuse et illégale».

Une activité pour le moins insolite. Les autorités australiennes ont annoncé l’ouverture d’une enquête à l’encontre d’un influenceur américain qui filme régulièrement ses combats avec des crocodiles, mais également avec des serpents.

Dans une série de vidéos publiées sur son compte Instagram, Mike Holston, également connu sous le pseudonyme «therealtarzann», se bat torse nu avec des crocodiles d'eau salée et d'eau douce dans l'État du Queensland, dans le nord-est de l'Australie.

Dans l'une d'entre elles, il plonge dans l'eau et ressort en tenant le crocodile à la gorge, le coude ensanglanté. «Il m'a attrapé, mais je l'ai attrapé aussi», clame l'influenceur. Dans une autre, il saute d'un bateau dans un cours d'eau à la poursuite d'un crocodile avant de se battre contre lui.

L'État du Queensland a déclaré ce mercredi «enquêter activement» sur ces deux vidéos, rappelant que ces crocodiles sont une espèce protégée.

Ses contenus ont suscité l'indignation dans le pays, où la peine maximale pour avoir dérangé un crocodile marin est de 37.500 dollars australiens, soit plus de 21.000 euros.

Un influenceur «patate»

«Ces actions sont extrêmement dangereuses et illégales, et nous considérons activement des mesures strictes, y compris des amendes, pour dissuader toute personne de se livrer à ce type de comportement» a communiqué le service de l'Environnement du Queensland.

«Soyons clairs : personne ne doit tenter de capturer des crocodiles d'eau douce ou d'eau salée dans le Queensland, à moins d'avoir reçu une formation et une licence pour le faire», a martelé ce service.

Le Premier ministre de cet État, David Crisafulli, a qualifié Mike Holston de «patate». Mike Holston, qui amasse des millions de vues, a estimé, de son côté, poursuivre un «objectif éducatif».

La faune et la flore australiennes, réputées pour leur diversité, sont particulièrement protégées et toute tentative d’interagir avec elles peut être sévèrement punie. Une autre influenceuse américaine avait suscité l'indignation en mars après la diffusion d'une vidéo la montrant en train de déranger un bébé wombat.

Selon les estimations du gouvernement, 20.000 à 30.000 crocodiles marins vivent dans le Queensland, dans une vaste région connue sous le nom de «Croc Country». Entre décembre 1985 et avril 2024, 14 attaques mortelles et 34 attaques non mortelles ont été attribuées à des crocodiles dans cet Etat.