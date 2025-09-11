Enseignante blessée dans une attaque au couteau en Allemagne : la police suspecte un motif «religieux»

L'adolescent de 17 ans qui a poignardé une enseignante au ventre à Essen (Allemagne) le vendredi 5 septembre dernier aurait apparemment agi pour des motifs religieux.

Selon les autorités allemandes, ce jeudi 11 septembre, l'enseignante blessée lors d'une agression au couteau dans une école d'Essen par un adolescent de 17 ans aurait été ciblée pour des «raisons religieuses», d'après les premiers résultats de l'analyse des données numériques saisies.

Le ministre de l'Intérieur de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul, a précisé que «l'unité centrale de lutte contre le terrorisme et le procureur général fédéral ont été informés», sans préciser la religion concernée.

L'enquête s'est notamment concentrée sur «des vidéos réalisées par le suspect», semblant corroborer la piste du mobile religieux.

La victime dans un état stable

Le suspect, originaire du Kosovo où la population est majoritairement musulmane, avait grièvement blessé une enseignante de 45 ans en la poignardant à plusieurs reprises dans un établissement de formation professionnelle à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 5 septembre. Blessé par balle lors de son interpellation par la police, il serait désormais hors de danger.

La ministre de l'Éducation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Dorothee Feller (CDU), a confié que la victime était dans un état stable.

Visé par un mandat d'arrêt pour tentative d'homicide involontaire et coups et blessures graves, l'accusé pourrait également être impliqué dans une autre attaque au couteau dans la même journée contre un sans-abri de 44 ans à un arrêt de bus. Herbert Reul a affirmé ce jeudi que les premiers éléments suggèrent un lien entre les deux affaires.

L'agression à l'arme blanche n'aurait été découverte que plusieurs heures plus tard après que la victime s'est plainte de douleurs. Les médecins ont constaté une blessure au dos mettant sa vie en danger, mais une opération chirurgicale a permis de stabiliser son état.

Une vague d'attaques mortelles

Ces derniers mois, l'Allemagne a été confronté à une série d'attaques meurtrières au motif jihadiste, qui ont bouleversé l'opinion publique. Le mercredi 10 septembre, l'auteur syrien d'une attaque au couteau dans la ville allemande de Solingen, ayant causé trois morts en août 2024, a été condamné à la prison à perpétuité.

Ces attentats ont notamment favorisé la montée spectaculaire du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), devenu la principale force d'opposition au Bundestag lors des dernières élections législatives en février.

Afin d'endiguer cette hausse, le nouveau chancelier conservateur Friedrich Merz a renforcé les mesures migratoires, instaurant notamment le refoulement des demandeurs d'asile aux frontières.