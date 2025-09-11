Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Guerre en Ukraine : tout savoir sur le nouveau drone naval testé par la Russie

L'engin est présenté par les médias d'Etat comme un système polyvalent. [Capture d'écran X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les médias d'Etat russes ont diffusé des images d'un mystérieux drone capable d'évoluer en milieu marin. L'engin, qui serait piloté à distance par un câble de fibre optique, a été intégré à la flotte de la mer Noire, en première ligne face à l'Ukraine. Voici ce que l'on sait sur cet engin.

L'arsenal maritime russe continue de s'étoffer. Un nouveau drone vient en effet de rejoindre la flotte russe de la mer Noire, située à Sébastopol, au sud de la péninsule de Crimée, que se disputent Moscou et Kiev.

L'engin, développé par le Centre de recherche et de production d'Ushkuynik, est présenté par les médias d'Etat comme un système polyvalent capable d'effectuer des missions suicides sur diverses cibles, de transporter et de déployer des drones, voire de chasser des appareils ennemis sur ou sous les flots.

Des missions limitées par l'usage de la fibre optique

Selon le média ukrainien spécialisé dans l'analyse militaire, Defense Express, ce navire sans pilote serait dirigé à distance à l'aide d'un câble en fibre optique. Un choix loin d'être anodin, puisqu'un tel équipement permettrait à l'appareil de s'affranchir du brouillage électromagnétique, très important dans la région.

Cette solution, testée avec succès sur des drones aériens ou terrestres, comporterait tout de même des inconvénients. La longueur totale du câble serait en effet limitée par la capacité d'emport du drone, réduisant son rayon d'action. La puissance du signal émis par le centre de commande serait aussi un facteur limitant de performance.

D'après Defense Express, sans antennes relais ni amplificateurs, le câble ne mesurerait pas plus de 100 kilomètres de long sous peine de perte de contact entre l'appareil et son opérateur. Cela serait suffisant pour atteindre la ville ukrainienne d'Odessa depuis Kinburn Spit, territoire occupé par la Russie situé à une soixantaine de kilomètres, mais trop peu pour mener des opérations de grande ampleur.

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : « Vector AI », quel est ce nouveau drone basé sur l’IA que va utiliser l’armée ukrainienne ? Lire

Sa taille, relativement réduite, donne enfin quelques précisions sur ses futures missions : trop petit pour emporter des missiles ou d'importantes quantités d'explosifs, il devrait être cantonné à des missions d'observation ou de défense face aux nombreux drones navals déployés par l'Ukraine.

Guerre en UkraineRussieDroneArmementArmesmaritime

À suivre aussi

Guerre en Ukraine : tout comprendre à la mystérieuse série de morts d'oligarques russes
En directGuerre en Ukraine : le chef de l'ONU met en garde contre un «risque réel» d'extension du conflit
Pologne : des avions ont tiré contre des drones, Varsovie dénonce un «acte d'agression» et «une violation sans précédent» de son espace aérien

Ailleurs sur le web

Dernières actualités