Guerre en Ukraine : tout savoir sur le nouveau drone naval testé par la Russie

Les médias d'Etat russes ont diffusé des images d'un mystérieux drone capable d'évoluer en milieu marin. L'engin, qui serait piloté à distance par un câble de fibre optique, a été intégré à la flotte de la mer Noire, en première ligne face à l'Ukraine. Voici ce que l'on sait sur cet engin.

L'arsenal maritime russe continue de s'étoffer. Un nouveau drone vient en effet de rejoindre la flotte russe de la mer Noire, située à Sébastopol, au sud de la péninsule de Crimée, que se disputent Moscou et Kiev.

russia Introduces Fiber-Optic Naval Drone, but Its Capabilities Remain Questionablehttps://t.co/2VsxK6OvLWpic.twitter.com/Q9KxPCKDnF — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) September 8, 2025

L'engin, développé par le Centre de recherche et de production d'Ushkuynik, est présenté par les médias d'Etat comme un système polyvalent capable d'effectuer des missions suicides sur diverses cibles, de transporter et de déployer des drones, voire de chasser des appareils ennemis sur ou sous les flots.

Des missions limitées par l'usage de la fibre optique

Selon le média ukrainien spécialisé dans l'analyse militaire, Defense Express, ce navire sans pilote serait dirigé à distance à l'aide d'un câble en fibre optique. Un choix loin d'être anodin, puisqu'un tel équipement permettrait à l'appareil de s'affranchir du brouillage électromagnétique, très important dans la région.

Cette solution, testée avec succès sur des drones aériens ou terrestres, comporterait tout de même des inconvénients. La longueur totale du câble serait en effet limitée par la capacité d'emport du drone, réduisant son rayon d'action. La puissance du signal émis par le centre de commande serait aussi un facteur limitant de performance.

D'après Defense Express, sans antennes relais ni amplificateurs, le câble ne mesurerait pas plus de 100 kilomètres de long sous peine de perte de contact entre l'appareil et son opérateur. Cela serait suffisant pour atteindre la ville ukrainienne d'Odessa depuis Kinburn Spit, territoire occupé par la Russie situé à une soixantaine de kilomètres, mais trop peu pour mener des opérations de grande ampleur.

Sa taille, relativement réduite, donne enfin quelques précisions sur ses futures missions : trop petit pour emporter des missiles ou d'importantes quantités d'explosifs, il devrait être cantonné à des missions d'observation ou de défense face aux nombreux drones navals déployés par l'Ukraine.