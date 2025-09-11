Toute l’actu en direct 24h/24
Incursion de drones russes en Pologne : la France mobilise trois Rafale pour «contribuer à la protection de l’espace aérien du pays»

Emmanuel Macron a fait de la sécurité territoriale européenne l'une de ses priorités. [© JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La France a décidé de déployer trois avions de chasse Rafale «pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais», ainsi que de l'ensemble de l'Europe de l'Est, avec l'Otan. Cette décision fait suite à l'«incursion de drones russes en Pologne», a annoncé jeudi le président de la République Emmanuel Macron.

Plus d'informations à suivre...

