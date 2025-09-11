Incursion de drones russes en Pologne : la France mobilise trois Rafale pour «contribuer à la protection de l’espace aérien du pays»

La France a décidé de déployer trois avions de chasse Rafale «pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais», ainsi que de l'ensemble de l'Europe de l'Est, avec l'Otan. Cette décision fait suite à l'«incursion de drones russes en Pologne», a annoncé jeudi le président de la République Emmanuel Macron.

Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j’ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du Flanc Est de l’Europe avec nos alliés de l’OTAN.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025

