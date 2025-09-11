La fumée des méga incendies au Canada ont contribué à la mort d'au moins 70.000 personnes dans le monde, selon une étude

Les incendies géants qui ont touché les forêts canadiennes en 2023 ont contribué à des dizaines de milliers de morts, essentiellement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, selon des estimations publiées dans la revue scientifique Nature ce mercredi.

Des conséquences gravissimes à des milliers de kilomètres. Pendant cinq mois, de mai à septembre 2023, 17 millions d'hectares de végétation, soit l'équivalent de la superficie de la Tunisie, ont été détruits par les flammes dans le nord-ouest du Canada et au Québec. Et l'ampleur de ces méga incendies a eu un impact mortel sur près de 70.000 personnes, selon une récente étude révélée mercredi 10 septembre dans Nature.

The 2023 Canadian forest fires released about 640 million metric tons of carbon, according to a @NASA study. That’s comparable to the annual fossil fuel emissions of a large industrialized nation. The fires were driven by Canada’s warmest and driest conditions in decades. pic.twitter.com/kFEpEuVCyE — NASA Earth (@NASAEarth) August 28, 2024

Les importants panaches de fumées dégagés par la combustion des arbres de ces forêts boréales, visibles depuis l'espace, ont été transportés par les vents jusqu'en Amérique du Nord et en Europe, voilant le ciel d'une couleur orange pendant plusieurs semaines.

La France et l'Espagne ont été particulièrement touchées

Les cendres et la poussière ont également eu des conséquences sanitaires sur les quelque 350 millions de personnes exposées sur les deux continents. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature, la concentration de particules fines (PM2,5) en suspension y a grimpé à des niveaux bien supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

À tel point que les retombées de ces sinistres ont contribué à près de 70.000 morts prématurées de part et d'autre de l'Océan Atlantique, la plupart étant dues à la pollution atmosphérique consécutive à la présence des fumées.

«Même si nous anticipions de fortes conséquences des incendies record de 2023, l'ampleur de l'exposition pour les populations et la mortalité qui leur est attribuable sont plus élevées qu'attendu», a déclaré à l'AFP l'un des auteurs de l'étude, Qiang Zhang, de l'université Tsinghua à Pékin.

«Ces résultats soulignent que des feux de forêt aussi extrêmes ne sont plus seulement une question environnementale régionale, mais qu'ils sont devenus une préoccupation de santé publique mondiale», a-t-il ajouté.

Les particules fines pénètrent dans le système sanguin via la respiration et font partie des causes des bronchites chroniques, cancers du poumon et maladies cardiovasculaires.

>> Étrange coucher de soleil ce soir sur les Bouches-du-Rhône en lien avec les fumées des incendies du Canada....



Aussi triste que beau.



Merci à @BarellRider depuis Aix! pic.twitter.com/yQ26ARWHYQ — Paul Marquis (Expert Meteo) (@La_Meteo_du_13) June 27, 2023

À plus long terme, les chercheurs estiment les morts dues à la pollution produite par ces feux à 41.900 en Amérique du Nord, et à 22.400 en Europe, notamment en Espagne, en France et en Italie.