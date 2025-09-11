Le chanteur Bad Bunny explique avoir exclu les Etats-Unis de sa tournée mondiale par crainte des raids de la police anti-immigration

Le chanteur portoricain Bad Bunny a renoncé à se produire aux États-Unis lors de sa tournée mondiale en novembre prochain en raison de la menace de raids de l'ICE, agence de l’immigration et des douanes.

Lors d'une interview accordée au magazine iD, publié mercredi 10 septembre, Bad Bunny a expliqué qu'il ne se rendra pas aux États-Unis lors de sa prochaine tournée, «Debi Tirar Mas Fotos», car il craint que les spectateurs, notamment hispaniques, puissent être arrêtés par les agents du Service de l'immigration et des douanes américaines (ICE).

«Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je ne me suis pas produit aux États-Unis, et aucune d'entre elles n'était motivée par la haine. Je m'y suis produit à plusieurs reprises. Tous les concerts ont été couronnés de succès. Ils ont tous été magnifiques», a-t-il déclaré.

Le musicien, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, a néanmoins considéré que les récentes opérations sans précédent de l'ICE à travers les États-Unis depuis la réélection de Donald Trump posaient «problème». «L'ICE pourrait être à l'extérieur [de mon concert]. Et c'est quelque chose dont on parlait et qui nous préoccupait beaucoup», a poursuivi Bad Bunny.

Il a précisé que les fans américains, latino-américains et portoricains des États-Unis pouvaient toujours venir à ses concerts à Porto Rico, territoire non incorporé des États-Unis où il est né et réside, ou dans d'autres lieux internationaux.

«Fils de p***, au lieu de laisser les gens tranquilles»

Sa tournée débutera le 21 novembre à Saint-Domingue (République dominicaine) jusqu'au 26 juillet 2026 à Bruxelles (Belgique). L'annonce des dates en mai dernier avait suscité la déception des fans américains. L'artiste avait ensuite estimé auprès de Variety qu'une représentation aux États-Unis était «inutile».

La superstar avait déjà fustigé les agents pour leurs arrestations à Porto Rico dans sa story Instagram en juin dernier. «Regardez, ces fils de p*** sont dans ces voitures, des RAV-4. Ils sont ici à Pontezuela. Fils de p***, au lieu de laisser les gens tranquilles et de travailler», pouvait-on l'entendre déclarer en espagnol dans une vidéo, depuis supprimée.

Cette décision intervient notamment dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les arrestations et les expulsions aux États-Unis, la Cour suprême autorisant les agents fédéraux à interpeller des personnes à Los Angeles simplement parce qu'elles parlent espagnol ou semblent latinos le lundi 8 septembre.

Les défenseurs de l'immigration ont estimé que cette mesure revenait «de facto à légaliser le profilage racial».

En réactions, de nombreux rassemblements latinos ont été annulés, à l'instar du Carnaval de Puebla à Philadelphie, une célébration culturelle guatémaltèque à Los Angeles, des congrégations religieuses à San Bernardino et un festival de l'indépendance colombienne au Kansas.