Meurtre de Charlie Kirk : un suspect relâché après un interrogatoire, le tireur toujours activement recherché

La personne arrêtée au cours de l’enquête sur le meurtre du militant conservateur américain Charlie Kirk, en pleine réunion publique ce mercredi, «a été relâchée après un interrogatoire», a annoncé sur X le directeur du FBI.

Des images qui ont choqué le monde. Ce mercredi, Charlie Kirk, militant conservateur américain, proche de Donald Trump, a été tué par balle lors d’une réunion publique sur un campus universitaire dans l’Utah. Un homme a été arrêté immédiatement après les tirs qui ont touché Charlie Kirk. Celui-ci a «été relâché après un interrogatoire», a annoncé sur X le directeur du FBI, Kash Patel.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

La patron de la police fédérale avait annoncé moins de deux heures plus tôt que le suspect de «l’atroce tir qui a coûté la vie aujourd’hui à Charlie Kirk» était «en détention».

L’enquête est toujours en cours et les autorités ont lancé une véritable chasse à l'homme pour retrouver le tireur.

Donald Trump accuse «la gauche radicale»

En réaction à la mort de Charlie Kirk, le président américain Donald Trump a accusé les discours de la «gauche radicale» d’avoir contribué à ce meurtre par balle.

Le locataire de la Maison Blanche a qualifié le militant conservateur de «martyr de la vérité et de la liberté».

«Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement», a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social.

«Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent», a-t-il ajouté.