Mort de Charlie Kirk : le FBI publie des photos d'un suspect dans l’assassinat de l'influenceur

La police fédérale a sollicité «l'aide du public pour identifier cette personne qui intéresse les enquêteurs». [HANDOUT / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le FBI de Salt Lake City a dévoilé, ce jeudi 11 septembre, les premières images d'un suspect dans l'assassinat de Charlie Kirk, influenceur et figure de la jeunesse pro-Trump, survenu hier dans l'État d'Utah (États-Unis).

L'enquête progresse. Quelques heures après le décès de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, abattu violemment lors d'un événement universitaire dans l'Utah (États-Unis) le mercredi 10 septembre, le FBI a diffusé des photos d'un suspect sur les réseaux sociaux. Le bureau fédéral d'investigation américain n'a cependant pas précisé les raisons exactes pour lesquelles il est recherché.

Les images montrent un individu arborant une casquette et des lunettes de soleil noires. La police fédérale a sollicité «l'aide du public pour identifier cette personne qui intéresse les enquêteurs en lien» avec le meurtre.

Une chasse à l'homme lancée

Une chasse à l'homme était en cours jeudi pour retrouver le tueur de ce porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, assassiné d'une balle dans le cou devant environ 3.000 personnes lors d'une réunion dans une université de l'Utah. 

Bien que les motivations restent inconnues, le FBI a affirmé que l'acte était «ciblé», provoquant un choc dans un pays déjà profondément divisé par les tensions politiques.

Les autorités ont annoncé avoir retrouvé l'arme du crime et disposer de «bonnes images vidéo» du meurtrier. «C'est un fusil puissant [retrouvé] dans une zone boisée où le tireur avait fui»,a précisé Robert Bohls, le directeur de l'antenne locale du FBI. Des empreintes de pied et de main du meurtrier présumé ont également été découvertes.

Il a assuré que les autorités ont déployé «tous les moyens pour [le]retrouver». Deux personnes avaient été interpellées avant d'être finalement relâchées. 

Un «martyr de la vérité et de la liberté» 

Donald Trump, qui a lui-même été victime de deux tentatives d'assassinat lors de la campagne électorale l'année dernière, a accusé «la gauche radicale» pour la mort d'un «martyr de la vérité et de la liberté». 

«C'est un moment sombre pour l'Amérique», a-t-il estimé, annonçant qu'il remettrait «bientôt» à la victime la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume.

Ces derniers mois, les attaques à l'encontre des figures politiques se sont multipliées. Melissa Hortman, élue démocrate au parlement du Minnesota, et son époux ont été tués par un assaillant qui a également grièvement blessé un autre élu local. La résidence du gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, de confession juive, a été visée par un incendie.

Etats-UnisDonald Trump

