Royaume-Uni : le soutien à la monarchie a atteint un niveau historiquement bas, selon une étude

Selon une récente enquête, à peine la moitié des Britanniques considérait la monarchie comme importante en 2024, soit une baisse de plus de 40 % sur quatre décennies.

La proportion de personnes jugeant important de préserver la monarchie est passée de 86% entre 1983 à 51% l'année dernière, selon l'étude Attitudes sociales britanniques (BSA) du Centre national de recherche sociale (NatCen), marquant un soutien historiquement bas.

Parallèlement, près d'une personne sur trois considérait désormais que la monarchie n'était pas importante en 2024, contre une sur dix plus de quatre décennies auparavant. Pire, le pourcentage de personnes favorables à son abolition a quintuplé, passant de 3% à 15%.

«Le soutien à la monarchie est désormais à son plus bas niveau depuis le début de nos relevés, avec plus de personnes que jamais qui remettent en question son avenir», a expliqué Alex Scholes, directeur de recherche du NatCen.

Une hausse notable en 2011-2012

Face au choix inédit entre maintenir la monarchie ou opter pour un chef d'État élu, plus de la moitié (58 %) préférait l'institution monarchique, tandis que 38 % favorisaient un dirigeant élu.

Cependant, l'étude a révélé d'importantes disparités démographiques et politiques. Parmi les 16-34 ans, 59 % préfèrent un chef d'État élu, alors que 76 % des plus de 55 ans soutiennent la monarchie.

La grande majorité des partisans conservateurs (82 %) étaient en faveur du monarque, tandis que les électeurs travaillistes sont divisés à parts quasi égales.

Selon l'institut, le soutien à la monarchie a connu une hausse notable en 2011-2012, coïncidant avec le mariage du prince William avec Kate Middleton, le jubilé de diamant de la défunte reine Elizabeth II et sa participation aux Jeux olympiques de Londres.

Depuis, ce soutien a régulièrement décliné, avec une brève remontée après le décès de la reine en 2022, avant de poursuivre sa baisse.

Ces résultats sont survenus à l'approche de la deuxième visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni du 17 au 19 septembre.