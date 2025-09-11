«Un martyr de la vérité et de la liberté» : Donald Trump accuse la «gauche radicale» après le meurtre de Charlie Kirk

L’influenceur américain Charlie Kirk est mort tué par balle ce mercredi lors d’un rassemblement étudiant dans l’Utah. Donald Trump lui a rendu hommage, le qualifiant de «martyr de la vérité et de la liberté» et accusant «la gauche radicale» d’avoir mené à son assassinat avec ses discours.

Un soutien et proche de Donald Trump. L’influenceur conservateur Charlie Kirk a été abattu ce mercredi 10 septembre lors d’un événement sur le campus de l’Utah Valley University. Confirmant sa mort, le président américain lui a rendu hommage.

Ainsi, dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social, Donald Trump a qualifié le jeune père de famille de 31 ans, qui était le porte-drapeau de la jeunesse pro-Trump, de «martyr de la vérité et de la liberté».

Donald Trump a ensuite pointé la responsabilité de la «gauche radicale» dans le meurtre de Charlie Kirk. «Depuis des années, elle compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement», a-t-il dénoncé.

«Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent», a ajouté le président américain.

Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains en hommage à celui qui avait été un rouage important de sa dernière campagne présidentielle. L'immense étendard de la Maison Blanche a été abaissé.