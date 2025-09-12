«Aucune autre population dans le monde n'est soumise à de telles restrictions» : les Nord Coréens ont vu leurs droits s'appauvrirent considérablement en 10 ans, selon l'ONU

Un nouveau rapport des Nations Unies, dévoilé ce vendredi 12 septembre, a révélé une détérioration alarmante des droits humains en Corée du Nord au cours de la dernière décennie.

En 2014, des juristes mandatés par l'organisation des Nations unies (ONU) avaient établi de nombreux cas de «crimes contre l'humanité» en Corée du Nord. Depuis lors, la situation générale s'est lourdement dégradée, selon un nouveau rapport publié ce vendredi 12 septembre.

«Aucune autre population dans le monde n'est soumise à de telles restrictions», peut-on lire dans le rapport, basé notamment sur des centaines d'entretiens.

Dirigé d'une main de fer depuis maintenant sept décennies par la dynastie des Kim, l'État totalitaire et dictatorial maintient un système de contrôle et de coercition parmi les plus rigoureux au monde sur sa population.

«Si la RPDC (République démocratique populaire de Corée, NDLR) poursuit sur sa lancée, la population sera soumise à encore plus de souffrances, de répression brutale et de peur», a averti Volker Türk, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dans un communiqué.

Du travail forcé comparable à de l'esclavage

Le rapport a notamment relevé un recours plus fréquent à la peine capitale, des régressions significatives concernant la liberté d'expression et l'accès à l'information avec des sanctions plus lourdes, ainsi qu'une «surveillance générale» intensifiée grâce aux progrès technologiques. Le Haut-Commissariat a également dénoncé d'une hausse du travail forcé, parfois assimilable à de l'esclavage, constituant un crime contre l'humanité.

La commission, qui avait comparé les exactions du régime nord-coréen à celles des nazis, de l'apartheid et des Khmers rouges, avait déjà documenté ce travail forcé parmi d'autres violations massives des droits humains. Celles-ci comprenaient notamment les exécutions, les viols, la torture, la famine délibérée et la détention à l'époque de 80.000 à 120.000 personnes dans des camps.

Bien que les informations concernant ces prisons politiques restent très limitées, la surveillance de l'organisation, notamment via des images satellites, a confirmé l'activité d'au moins quatre camps. «Le sort de centaines de milliers de personnes disparues, y compris des ressortissants étrangers enlevés, reste inconnu», a précisé le rapport.

La Corée du Nord, a toujours contesté les accusations, a adhéré au fil des années à divers traités sur les droits humains et inscrit plusieurs libertés fondamentales dans sa constitution. Cependant, l'extrême isolement du pays rend particulièrement difficile toute vérification du respect effectif de ces engagements.