Brésil : l'ex-président Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison, les Etats-Unis s'indignent

L'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, a été condamné, jeudi, à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Une peine prononcée à l'issue d'un procès historique. «Les États-Unis vont répondre en conséquence à cette chasse aux sorcières», a répondu Washington.

Un séisme politique à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2026. Jeudi, l'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, à l'issue d'un procès historique. Cette décision de justice a été prise malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur.

À l'annonce de la condamnation de Jair Bolsonaro, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a aussitôt promis une réponse. Les États-Unis vont «répondre en conséquence» à cette condamnation «injuste», a-t-il dit. Le Brésil a répliqué qu'il ne se laisserait pas «intimider par des menaces».

Reconnu chef d'une «organisation criminelle»

Par quatre voix contre une, la Cour suprême a déclaré coupable l'ex-président brésilien (2019-2022), le condamnant ainsi à 27 ans et trois mois de prison. Il a ainsi été reconnu chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après sa défaite face au président de gauche actuel, Luiz Inacio Lula da Silva, lors de l'élection de la fin 2022. Selon l'accusation, le projet prévoyait notamment l'assassinat de Lula et ne s'est pas concrétisé faute de soutien de la hiérarchie militaire.

Les émeutes qui avaient vu le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Lula, des milliers de sympathisants bolsonaristes prendre d'assaut et vandaliser les sièges des institutions, à Brasilia, auraient été l'«ultime espoir» de voir aboutir le complot.

Inéligible jusqu'en 2030 et assigné à résidence, Jair Bolsonaro n'était pas présent à l'audience, pour motif de santé, selon sa défense. L'ancien chef d'État de 70 ans, garde «la tête haute pour affronter cette persécution», selon le sénateur Flavio Bolsonaro, son fils aîné. Ce dernier a ajouté que le camp conservateur allait mettre «toutes ses forces pour unir le Parlement» autour d'un projet d'amnistie incluant son leader.

«nous savons tous qu'il finira par mourir en prison»

Dans les rues de Brasilia, capitale du Brésil, la condamnation de l'ancien président divise. «Après tant d'attente, cet individu exécrable se fait envoyer en prison», confie à l'AFP, un habitant.

Dans un tout autre climat, quelques dizaines de sympathisants bolsonaristes se sont retrouvés près de son domicile pour lui témoigner de leur soutien lors d'une «veillée de prière». «Avec l'âge qu'il a, nous savons tous qu'il finira par mourir en prison», indique Vantuir Batista, pasteur évangélique, à l'AFP.

Au niveau international, la peine prononcée à l'encontre de l'ex-chef d'État a également fait parler. Et pour cause : l'affaire Bolsonaro est aussi à l'origine d'une crise sans précédent entre la première puissance d'Amérique latine et les États-Unis.

«C'est très surprenant que ça puisse arriver», a réagi le président américain après la condamnation de son allié, la comparant à ses propres déboires judiciaires passés.

Dénonçant une «chasse aux sorcières» contre Jair Bolsonaro, Donald Trump avait imposé depuis début août une surtaxe punitive de 50% sur une part importante des exportations brésiliennes.

Des peines «incroyablement excessives»

C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État est condamné pour de tels faits, dans un pays encore hanté par le souvenir de la dictature militaire (1964-1985).

Déplorant des peines «incroyablement excessives», ses avocats ont promis de déposer «les recours appropriés, y compris au niveau international». Selon une source de la Cour suprême, la défense aura cinq jours pour faire appel, une fois le jugement publié.

«Jair Bolsonaro ne pourrait être envoyé en prison qu'une fois tous ses recours épuisés», a expliqué Thiago Bottino, professeur de droit pénal à la Fondation Getulio Vargas.

La haute juridiction a condamné en outre sept anciens proches collaborateurs de Jair Bolsonaro, dont plusieurs ex-ministres et généraux, à des peines allant de deux à 26 ans de prison.