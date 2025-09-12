Ce pays décide de nommer une IA ministre des marchés publics

Toute l’actu en direct 24h/24
Le Premier ministre a assuré que Diella serait une IA «parfaitement transparente». [Leon Neal/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
L'Albanie est le premier pays au monde à nommer une intelligence artificielle ministre chargée des Marchés publics. Un nouveau tournant pour les ambitions du pays d'entrer dans l'Union européenne.

Une première mondiale. Après une large victoire du Parti socialiste aux élections législatives de mai dernier, le Premier ministre albanais Edi Rama a présenté sa nouvelle équipe gouvernementale ce jeudi. Et parmi elle, un nouveau ministre pas comme les autres s'occupera des Marchés publics : Diella, signifiant «soleil». 

«Premier membre (du gouvernement) qui n'est pas présent physiquement, mais créé virtuellement par intelligence artificielle», Diella s'occupera des décisions relatives aux appels d'offres des marchés publics, réglant ainsi le vaste problème de corruption dans le pays.

La corruption en ligne de mire

Le Premier ministre a assuré que Diella serait une IA «parfaitement transparente» quant à ses décisions, ses analyses et ses procédures. Elle luttera directement contre la corruption, en particulier dans la fonction publique.

En effet, le pays des Balkans est largement gangrené par la corruption et la mafia albanaise. C’est d'ailleurs l’un des nombreux points qui freinent l'entrée de l'Albanie dans l'Union européenne. Un sujet qu’Edi Rama veut absolument résoudre, lui qui vise toujours une adhésion à l’UE d’ici à 2030.

La ministre des Marchés publics avait été lancée en janvier dernier comme une assistante virtuelle générée par l'IA. Elle aidait la population albanaise à utiliser la plate-forme officielle e-Albania pour obtenir des documents administratifs et divers services. Depuis sa mise en ligne, elle a fourni près de 36.000 documents numériques.

