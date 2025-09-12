Toute l’actu en direct 24h/24
Colombie : opérations de secours pour retrouver sept mineurs disparus sous terre après un glissement de terrain

Sept mineurs travaillaient sous terre dans une mine d’or de la municipalité du département de Cauca, en Colombie, où opèrent des guérillas qui se financent grâce à l’exploitation minière illégale. [© LUIS ROBAYO / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À la suite d’un glissement de terrain, sept mineurs sont portés disparus dans une mine illégale du sud-ouest de la Colombie, a indiqué ce vendredi 12 septembre l’Agence Nationale des Mines (ANM).

Les internautes colombiens sont en alerte. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos circulent de la part d’individus coincés dans une mine d'or illégale du sud-ouest de la Colombie, à Santander de Quilichao, après un effondrement. 

Depuis jeudi 11 septembre au soir, les autorités sont sans nouvelle de sept mineurs, qui travaillaient sous terre dans une mine d’or de la municipalité du département de Cauca, où opèrent des guérillas qui se financent grâce à l’exploitation minière illégale. «Les familles restent sur place pour soutenir les opérations de sauvetage», a indiqué sur X le média colombien Valle Visible.

«Le bureau du procureur général provincial de Santander de Quilichao se réunit avec des fonctionnaires de la mairie et de l’Unité nationale pour la gestion des risques de catastrophes afin de vérifier les facteurs de risque, après l’urgence causée par l’effondrement d’une mine d’or dans le village de San Antonio. Il semblerait que sept mineurs soient coincés», alertait sur X le procureur général Gregorio Eljach Pacheco.

Sur le même sujet Colombie : un candidat à la présidentielle blessé lors d'un attentat est décédé Lire

Des pelles excavatrices sont actuellement en train de creuser pour tenter une opération de sauvetage, a indiqué l’AFP qui est sur place, tandis que les proches des disparus scrutent de près l’entrée de la mine. 

ColombiemineDisparition

