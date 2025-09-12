Crash d'avions : des scientifiques ont développé des immenses airbags du futur pour éviter les drames humains

Un airbag géant pour sauver certains avions de collisions fatales ? Cette proposition pour le moins singulière prévoit en effet de doter les appareils d'un système de sécurité qui engloberait l'ensemble de l'engin. Voici comment ce système futuriste s'articule.

Une révolution en matière de sécurité aérienne ? Pour limiter les risques humains en cas de crash d'avion, deux chercheurs de la Birla Institute of Technology and Science de Dubaï ont développé un projet appelé «REBIRTH». Celui-ci met en avant l'utilisation d'airbags... mais pas pour les passagers. Explications.

Cette proposition, qui se targue d'être la première à se baser sur l'IA pour minimiser les risques de dommages matériels et de catastrophe humaine en cas de panne aérienne, met en avant le déploiement d'airbags entourant l'ensemble de l'avion, comme ils le schématisent ci-dessous.

© The James Dyson Award

Lorsque ce système de sécurité intelligent juge certaines données (perte de contrôle, de vitesse, d'altitude ou de puissance, par exemple) alarmantes, il déclenche un protocole d'urgence qui consiste à déployer des airbags extérieurs.

Ceux-ci permettent, grâce au fluides absorbants dont ils sont composés et via une inversion de poussée en plein vol, de «transformer les crashs mortels en atterrissages survivables», comme l'écrivent les deux chercheurs Eshel Wasim et Dharsan Srinivasan.

Plus précisément, «REBIRTH» s'appuie sur cinq technologies intelligentes. D'abord pour anticiper les accidents, cette technologie analyse les données en temps réel. L'IA développée par les chercheurs surveille en effet de nombreux paramètres : l'altitude, la vitesse, l'état des moteurs, la direction, les risques d'incendie et même la réaction du pilote.

poussée inverse : un élément décisif pour poser l'appareil avec succès

Ensuite, d'un point de vue technique, les airbags imaginés sont conçus pour avoir une grande réactivité : ils se déploient depuis le nez, le ventre et la queue de l'appareil en moins de 2 secondes. «Fabriqués en tissu multicouche, ils absorbent les chocs et protègent la coque de l'avion», précisent Eshel Wasim et Dharsan Srinivasan.

Si les moteurs ne sont pas touchés, ils sont utilisés en complément pour réaliser une poussée inverse et ainsi ralentir la descente, pour plus de sécurité. Dans le cas contraire, des propulseurs à gaz s'activent pour obtenir le même effet. Grâce à cela, les ingénieurs ont calculé qu'ils gagneraient une stabilisation allant de 8 à 20%, potentiellement cruciaux pour permettre à l'avion de se poser avec succès.

© The James Dyson Award

Enfin, les fluides intelligents, qualifiés de «non newtoniens» permettent d'être à la fois souples et d'épouser parfaitement la forme de l'avion mais ont aussi et surtout la particularité de durcir à l'impact pour réduire les chocs et ainsi les potentielles blessures de passagers. De nombreuses aides au sauvetage sont aussi pensées en amont d'un atterrissage forcé, loin d'un aéroport : «une coque orange vif, un GPS, des balises infrarouges et des feux de sortie aident les sauveteurs à localiser le lieu de l'accident», est-il précisé sur le site The James Dyson Award.

Si «REBIRTH» veut faire de la survie en cas de crash aérien «un standard et pas un miracle», c'est notamment le terrible drame de l'avion Air India 171 qui a inspiré les deux ingénieurs. En juin 2025, cet appareil devant relier Ahmedabad à Londres est tombé au sol seulement 32 secondes après avoir décollé. Les 12 membres d'équipage et 229 des 230 passagers sont morts lors de cette catastrophe.