Égypte : un immense complexe touristique bâti sur le site présumé où Moïse aurait reçu les Dix Commandements suscite une vive polémique

Lieu sacré pour les fidèles des trois religions monothéistes et destination prisée des touristes en Égypte, le mont Sinaï est actuellement en chantier pour l'aménagement d'un grand complexe touristique, dont l'inauguration est prévue l'année prochaine.

Le mont Sinaï, site de nombreux événements historiques majeurs comme la réception des Dix Commandements par Moïse en Égypte, est menacé depuis 2021 par la construction d'un immense complexe touristique, appelé «le Grand Projet de Transfiguration» (PTG).

Financé par l'État, ce projet vise à ériger cinq hôtels, près de 1.500 chalets et villas, un centre d'accueil des visiteurs de 600 m² et un complexe commercial dans et autour du Protectorat de Sainte-Catherine, ainsi qu'à agrandir l'aéroport voisin.

Ce complexe d'ampleur, dont l'achèvement est prévu pour 2026, est présenté par les autorités comme un «cadeau au monde entier et à toutes les religions».

La tribu bédouine menacée

Toutefois, des experts régionaux et la communauté majoritairement bédouine ont vivement contesté ce «Grand Projet de Défiguration» dans cette zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002.

Ils ont notamment signalé des dommages irréversibles sur ce lieu saint vénéré dans l'islam, le christianisme et le judaïsme, où Moïse a reçu les Dix Commandements et s'est entretenu avec le Buisson ardent, parmi d'autres événements historiques significatifs.

En outre, ce lieu désertique isolé abrite également le monastère Sainte-Catherine du VIe siècle, le plus ancien monastère du monde encore en activité, qui réunit de nombreuses reliques, icônes et manuscrits datant de plus d’un millénaire.

Mais également la tribu bédouine des Jebeleya – dont le nom signifie littéralement «peuple de la montagne» en arabe – depuis des siècles et sert aujourd'hui de guides touristiques.

Néanmoins, une série de démolitions depuis le lancement du projet a entraîné la destruction de maisons et de camps touristiques sans compensation, entraînant même le déplacement des corps du cimetière local pour faire place à un nouveau parking.

«Il ne s'agit pas d'un développement tel que les Jebeleya le perçoivent ou le réclament, mais de ce à quoi il ressemble lorsqu'il est imposé d'en haut pour servir les intérêts des étrangers au détriment de ceux de la communauté locale», a déclaré Ben Hoffler, un écrivain de voyage britannique ayant collaboré étroitement avec les Bédouins, à la BBC.

«C'est un monde dont ils ont toujours choisi de se détacher, dont ils n'ont pas consenti à la construction, et qui modifiera à jamais leur place dans leur patrie», a-t-il ajouté.

Tensions entre l’Égypte et la Grèce

En outre, l'auteur a indiqué que les nouveaux hôtels emploieront probablement exclusivement des Égyptiens de la vallée du Nil plutôt que des Bédouins locaux, une tendance observée dans l'ensemble du secteur hôtelier du Sinaï. Les tribus deviendraient alors «une minorité sur leur propre territoire».

Par ailleurs, les opposants font face à la répression d'un système de sécurité égyptien complexe et omniprésent. «S’ils en parlent, ils reçoivent une visite [de la part des services de sécurité égyptiens]. La police secrète de Sainte-Catherine surveille tout de très près les appels téléphoniques, nous avons eu des logiciels espions sur nos téléphones. Ils suivent les gens littéralement dans la rue. J'ai été suivi à de nombreuses reprises», a expliqué Ben Hoffler.

La Grèce est la seule puissance étrangère à s'être ouvertement opposée au projet, notamment en raison de ses liens avec le monastère Sainte-Catherine.

En effet, le conflit entre les deux pays s'est intensifié en mai dernier après qu'un tribunal égyptien a déclaré que le monastère se trouvait sur un terrain public et que l'organisation n'était «autorisée à utiliser» que le terrain qu'il occupe et les sites religieux archéologiques environnants. En réaction, le monastère a fermé ses portes au public, inquiet d’un potentiel démantèlement progressif du lieu.

À la suite de plusieurs entretiens diplomatiques, les deux États ont finalement annoncé conjointement la protection de l'identité grecque orthodoxe et du patrimoine culturel de Sainte-Catherine.